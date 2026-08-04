Chapra News: पंचायत सरकार भवन का ताला तोड़ चोरी

Chapra News: मकेर । मकेर थाना क्षेत्र के बाघा कोल पंचायत सरकार भवन में चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर सरकारी संपत्ति की चोरी कर ली। घटना में भवन से आठ पंखे और दो बल्ब चोरी कर लिए गए। जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 जुलाई की बताई जा रही है। मामले में पंचायत सचिव नीतेश कुमार ने मकेर थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मध्याह्न भोजन योजना

पीएम पोषण की राशि नहीं मिलने से एमडीएम संचालन प्रभावित तरैया । प्रखंड में पीएम पोषण योजना के तहत चयनित आपूर्तिकर्ताओं (वेंडरों) को पिछले तीन माह से भुगतान नहीं मिलने के कारण विद्यालयों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का संचालन प्रभावित हो रहा है। कई विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने बताया कि भुगतान नहीं होने से वेंडर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति में अनिच्छा दिखा रहे हैं। इसके कारण कई विद्यालयों में बच्चों को केवल आलू और सोयाबीन की सब्जी के साथ भोजन परोसा जा रहा है, जिससे बच्चों की भोजन में रुचि कम हो रही है। प्रधानाध्यापकों ने सरकार से लंबित राशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है, ताकि एमडीएम योजना का संचालन सुचारु रूप से हो सके।