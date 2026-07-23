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Chapra News: मिर्जापुर बाजार गई किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण, तीन पर प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मढ़ौरा में एक किशोरी के शादी की नीयत से कथित अपहरण का मामला सामने आया है। उसके पिता ने तीन लोगों के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरी को बरामद करने के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एकमा थाना क्षेत्र में भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में तीन गिरफ्तार हुए हैं।

Chapra News: मिर्जापुर बाजार गई किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण, तीन पर प्राथमिकी

Chapra News: मढ़ौरा। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के शादी की नीयत से कथित अपहरण का मामला सामने आया है। घटना को लेकर किशोरी के पिता ने मढ़ौरा थाना में लिखित आवेदन देकर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

किशोरी का अपहरण

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी घर से मिर्जापुर बाजार गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। काफी खोजबीन के बाद भी सफलता नहीं मिलने पर परिजनों ने पुलिस का सहारा लिया। पीड़ित पिता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की निवासी कल्लू कुमार पासवान समेत तीन लोगों ने उनकी पुत्री का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और किशोरी की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और शीघ्र ही किशोरी को बरामद कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दुष्कर्म का आरोप

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, तीन नामजद गिरफ्तार एकमा। एकमा थाना क्षेत्र की एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने और बाद में शादी से इनकार करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि मामले का मुख्य आरोपित अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष रामबालक यादव ने बताया कि पीड़िता की मां के आवेदन पर 2 जून को एकमा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि मुख्य आरोपित युवती को शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस मामले में चार लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बिलासपुर पश्चिम टोला निवासी मोहम्मद नासिर, नसीमा खातून और आशिक इकबाल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं मुख्य आरोपित सादिक अंसारी फरार है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशोरी का अपहरण किसने किया?
किशोरी का अपहरण मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की निवासी कल्लू कुमार पासवान समेत तीन लोगों ने किया।
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