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Chapra News: शिक्षक ट्रांसफर नियमावली का विरोध, सरप्लस घोषित कर जबरन स्थानांतरण का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा, एक संवाददाता। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर जबरन स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया का सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि कई शिक्षक दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिन पर दबाव बनाना न्यायसंगत नहीं है।

Chapra News: शिक्षक ट्रांसफर नियमावली का विरोध, सरप्लस घोषित कर जबरन स्थानांतरण का आरोप

Chapra News: छपरा, एक संवाददाता। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली के तहत शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर जबरन स्थानांतरण किए जाने की प्रक्रिया का सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ का कहना है कि जिले के बड़ी संख्या में शिक्षक इस कार्रवाई से परेशान हैं। और उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ स्थानांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है। संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव व प्रधान सचिव सुरेंद्र सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर आरोप लगाया कि जो शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं। उन्हें भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सरप्लस शिक्षक के रूप में चिन्हित कर स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है।

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संघ की माँगें

उन्होंने इसे शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की। संघ के नेताओं ने कहा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो दिव्यांग,गंभीर बीमारी से पीड़ित , पदोन्नति का लाभ छोड़ चुके हैं, म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत वर्तमान विद्यालय में आए हैं । कुछ की सेवानिवृत्ति निकट है। ऐसे शिक्षकों को बिना उनकी सहमति के सरप्लस घोषित कर स्थानांतरण के लिए दबाव बनाना न्यायसंगत नहीं है। संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि शिक्षकों का स्थानांतरण केवल ऐच्छिक आधार पर किया जाए। साथ ही जिन शिक्षकों को सरप्लस घोषित किया गया है। उनके नामों की समीक्षा कर इस निर्णय को वापस लिया जाए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

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सवाल और जवाब

शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है?
संघ का कहना है कि शिक्षकों को उनकी इच्छा के खिलाफ स्थानांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है।
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