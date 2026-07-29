Chapra News: समय पर इलाज से टीबी पर नियंत्रण संभव
Chapra News: एकमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने मठनपुर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने छात्रों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में बताया, और समय पर जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी की जांच और उपचार निःशुल्क उपलब्ध है।
Chapra News: एकमा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) एकमा की ओर से बुधवार को प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठनपुर में टीबी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएचसी के चिकित्सक डॉ. अमरजीत सिंह एवं स्वास्थ्यकर्मी आरती कुमारी ने छात्रों को टीबी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. अमरजीत सिंह ने कहा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन समय पर जांच और नियमित उपचार से यह पूरी तरह ठीक हो सकती है। उन्होंने बच्चों से कहा कि यदि किसी व्यक्ति को दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, लगातार बुखार, वजन कम होना या अन्य लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए।
सरकार की ओर से टीबी की जांच और उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
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