Chapra News: छात्रों की सफलता में उनकी मेहनत के साथ शिक्षकों और अभिभावकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण: सुरेंद्र

Chapra News: उदयपुरा में उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा मंगलवार को मेधावी छात्र-छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इसमें विधायक सुरेंद्र राम ने छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने शिक्षा और परिवार के सहयोग के महत्व पर जोर दिया। छात्रों ने सम्मान प्राप्ति पर अपनी खुशी व्यक्त की।

Chapra News: प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र-छात्राएं सम्मानित फोटो- 11 उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा में मंगलवार को छात्रा को सम्मानित करते विधायक सुरेंद्र राम - 9 उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा में मंगलवार को छात्रा को सम्मानित करते विधायक सुरेंद्र राम गड़खा, एक संवाददाता। उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुरा में मंगलवार को छात्र-छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह का आयोजन समारोह में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राजद विधायक व पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम ने मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि छात्रों की सफलता में उनकी मेहनत के साथ शिक्षकों और अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

छात्रों का उत्साह प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित करने से उनमें आगे बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह बढ़ता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से नियमित रूप से पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की अपील की। सम्मान मिलने के बाद छात्र-छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। मुनटुन कुमार, शिवांक कुमार सिंह, अनिकेत कुमार, छाया कुमारी, पलक कुमारी, श्रृष्टि कुमारी, अनु कुमारी समेत अन्य छात्र-छात्राओं ने सम्मान मिलने पर खुशी जताई। छात्र-छात्राओं ने कहा कि इस तरह के आयोजन से उन्हें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।

विद्यालय का ध्यान हेडमास्टर गोपालजी प्रसाद ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। समय-समय पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस मौके पर हेडमास्टर गोपालजी प्रसाद, ब्रज किशोर सिंह यादव, श्याम कुमार रजक, रिया राय, शैलेंद्र सिंह, कृष्णा आनंद, हिमांशु शेखर, शशिकांत भारती, ज्योति राय, पूनम वर्मा, ज्योति कुमारी, अदिति चंचल, राकेश यादव, संतोष सिंह समेत शिक्षक, छात्र-छात्राएं व अन्य मौजूद थे।