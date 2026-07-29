Chapra News: लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूक मतदाता जरूरी : जावेद एकबाल

Chapra News: संवाद, प्रश्नोत्तरी और डिजिटल जानकारी के जरिए छात्रों को समझाई निर्वाचन प्रक्रिया के छपरा सेंट्रल स्कूल में बुधवार को आयोजित निर्वाचक साक्षरता क्लब उन्मुखीकरण कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए लोकतंत्र,...

Chapra News: संवाद, प्रश्नोत्तरी और डिजिटल जानकारी के जरिए छात्रों को समझाई निर्वाचन प्रक्रिया विद्यार्थियों को मतदान का पाठ पढ़ाया गया फोटो 9 निर्वाचक साक्षरता क्लब के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देते उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल छपरा, नगर प्रतिनिधि। लोकतंत्र की मजबूती जागरूक मतदाताओं से होती है और इसकी नींव विद्यालय स्तर पर ही रखी जानी चाहिए। इसी सोच के साथ शहर के छपरा सेंट्रल स्कूल में बुधवार को आयोजित निर्वाचक साक्षरता क्लब उन्मुखीकरण कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए लोकतंत्र, निर्वाचन प्रक्रिया और जिम्मेदार नागरिकता का जीवंत पाठ बन गई।

कार्यशाला का आयोजन उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल ने पारंपरिक व्याख्यान के बजाय संवाद, प्रश्नोत्तरी और टू-वे कम्युनिकेशन के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं से लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका, मतदाता सूची की प्रक्रिया, डिजिटल सेवाओं और भविष्य के मतदाताओं की जिम्मेदारियों तक विषयों को सरल, रोचक और व्यावहारिक तरीके से समझाया।कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं का है। ज्ञान और जानकारी सफलता की कुंजी हैं, लेकिन इंटरनेट, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में यह समझना अधिक जरूरी है कि सही जानकारी कहां से और कितनी प्राप्त की जाए। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य केंद्रित रहने, अनावश्यक विचलनों से बचने तथा निरंतर सीखने की आदत विकसित करने का आह्वान किया।

मतदाता सूची का महत्व उन्होंने छात्रों से संवाद के दौरान लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की परिभाषा पूछी तथा उनके उत्तरों के आधार पर इन संस्थाओं की भूमिका और महत्व को विस्तार से समझाया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसके संवैधानिक दायित्व, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी और निर्वाचन प्रणाली की पूरी कार्यप्रणाली को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया। मतदाता सूची के महत्व पर विशेष चर्चा जावेद एकबाल ने मतदाता सूची के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला सटीक और अद्यतन निर्वाचक सूची है। उन्होंने सूची निर्माण की प्रक्रिया, मतदाता बनने की पात्रता और निर्वाचन तंत्र की पूरी व्यवस्था को सरल भाषा में समझाया।

डिजिटल सेवाओं की जानकारी उन्होंने विशेष रूप से 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों से अपील की कि वे अग्रिम रूप से अपना पंजीकरण कराएं। इससे अर्हता तिथि पूरी होते ही उनका नाम स्वतः मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा और उन्हें अलग से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।डिजिटल सेवाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स हेल्पलाइन ऐप का विस्तृत परिचय कराया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अभिभावकों के मोबाइल फोन में इस ऐप को डाउनलोड कराएं। इसके माध्यम से नया मतदाता पंजीकरण, नाम या पते में संशोधन, मतदाता सूची से नाम विलोपन अथवा स्थानांतरण जैसी सेवाएं घर बैठे प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐप केवल चुनावी सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां और सामान्य ज्ञान की सामग्री भी उपलब्ध है।

अध्ययन करने का मंत्र छात्रों को प्रभावी अध्ययन का मंत्र देते हुए बताया गया कि प्रत्येक विषय पर स्वयं प्रश्न तैयार करने की आदत विकसित करें। इसके बाद उन प्रश्नों के सही उत्तर अपने शिक्षक, अभिभावक अथवा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करें। इस प्रक्रिया से विषयों की समझ गहरी होती है और लंबे समय तक याद रहती है।उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप (सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोरल पार्टिसिपेशन) कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आयोग चाहता है कि प्रत्येक नागरिक को निर्वाचन संबंधी समुचित ज्ञान मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति में निर्वाचक साक्षरता क्लब प्रभावी माध्यम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईएलसी की गतिविधियों और जन-जागरूकता अभियानों के कारण देश में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा इस दिशा में बिहार की विशेष उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि छपरा सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी भी इस अभियान के सक्रिय भागीदार हैं।

नए एम्बेसडरों का चयन नए एम्बेसडरों का चयन कार्यशाला के दौरान विद्यालय के प्राचार्य संतोष कुमार के नेतृत्व तथा नोडल शिक्षक कविता सिंह, सहायक नोडल इमरान अली, संयोजक मानस मल, पुनीतेश्वर और सुमेश वर्मा के सहयोग से छात्रों के बीच निर्वाचक साक्षरता क्लब के नए एम्बेसडरों का चयन किया गया। छात्र वर्ग में आर्यन कुमार और रौनक कुमार तथा छात्रा वर्ग में आयुषी सिंह और श्रीयशा शर्मा को सर्वसम्मति से ईएलसी एम्बेसडर चुना गया। इस अवसर पर मास्टर प्रशिक्षक संतोष कुमार, राकेश कुमार सिन्हा, विनय कुमार सिंह सहित विद्यालय के शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य संतोष कुमार ने अतिथियों को सम्मानित किया तथा विद्यार्थियों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।