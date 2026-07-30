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Chapra News: सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बोर्ड की बैठक स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण शुक्रवार को होने वाली बोर्ड की बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक में नगर निगम के विकास कार्यों, जलनिकासी व्यवस्था, राजस्व संग्रह और सफाई व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी थी। यह निर्णय नगर में विकास कार्यों में देरी का कारण बनेगा।

Chapra News: सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बोर्ड की बैठक स्थगित

Chapra News: छपरा, एक संवाददाता। छपरा नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण शुक्रवार को होने वाली बोर्ड की बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी। बोर्ड की बैठक में नगर निगम के विकास कार्यों, मानसून के दौरान जलनिकासी व्यवस्था, राजस्व संग्रह और सफाई व्यवस्था सहित आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा की जानी थी। वार्ड 1 से 45 तक नाला एवं सड़क निर्माण के लिए तैयार निविदा-पूर्व सूची ,प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा के अलावा शहर की प्रकाश व्यवस्था, उसके रख-रखाव तथा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता ,सफाई एजेंसी के कार्यों एवं प्रदर्शन की समीक्षा करना सुनिश्चित किया गया था।

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