Chapra News: समय से अस्पताल पहुंचे जिले के डॉक्टर: डीएम

Chapra News: 15 अगस्त से पहले रेफर सिस्टम खत्म करने की तैयारी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचने, सेवा भाव से कार्य करने तथा रोस्टर का...

Chapra News: 15 अगस्त से पहले रेफर सिस्टम खत्म करने की तैयारी अस्पतालों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई छपरा, हमारे संवाददाता । कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को समय पर अस्पताल पहुंचने, सेवा भाव से कार्य करने तथा रोस्टर का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि कर्तव्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाएं और रेफर सिस्टम समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री की उस प्राथमिकता पर विशेष जोर दिया, जिसके तहत 15 अगस्त से पहले सरकारी अस्पतालों में अनावश्यक रेफर की व्यवस्था समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों एमओआईसी को निर्देश दिया कि प्रत्येक रेफर मामले की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि जिस अस्पताल में उपलब्ध उपचार संभव है, वहां मरीजों को वही सुविधा मिले। डीएम ने कहा कि सभी अस्पतालों में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने रोगी कल्याण समिति की गतिविधियां बढ़ाने, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने तथा एएनएम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिन एएनएम के कारण संस्थागत प्रसव या अन्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, उनके विरुद्ध रिपोर्ट भेजने को कहा गया।

दवाओं और टीबी मुक्त भारत अभियान बैठक में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल खरीद की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति पर संतोष जताते हुए डीएम ने स्क्रीनिंग कार्य की सराहना की और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही बीएमएनई और बीएचएम को भव्या पोर्टल पर सभी प्रकार की ऑनलाइन प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण देने को कहा।

अस्पतालों में कार्यप्रणाली में सुधार डीएम ने गत समीक्षा बैठक के 17 बिंदुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आठ घंटे की ड्यूटी का रोस्टर तैयार करने तथा प्रत्येक पीएचसी और सीएचसी में चिकित्सकों एवं जीएनएम का मोबाइल नंबर सहित रोस्टर का दीवार लेखन कराने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन राजकुमार जिला यक्ष्मा पदाधिकारी रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, जिला डीपीएम अरविंद कुमार सहित जिले के सभी रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि आम जनता को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।