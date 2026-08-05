Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: स्कूल से लौट रहे छात्र को ट्रक ने कुचला , मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: थाना क्षेत्र की पकवाईनार स्थित पेट्रोल पंप के समीप हादसा ड़कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, सिउरी मठिया गांव निवासी अजीत यादव का पुत्र आदर्श कुमार झुखुड़ीया माई स्थित निजी स्कूल में पढ़ता था।...

Chapra News: स्कूल से लौट रहे छात्र को ट्रक ने कुचला , मौत

Chapra News: थाना क्षेत्र की पकवाईनार स्थित पेट्रोल पंप के समीप हादसा रसूलपुर।

हादसे की जानकारी

थाना क्षेत्र की पकवाईनार स्थित पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की दोपहर स्कूल से घर लौट रहे 11 वर्षीय साइकिल सवार छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्र की एकमा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, सिउरी मठिया गांव निवासी अजीत यादव का पुत्र आदर्श कुमार झुखुड़ीया माई स्थित निजी स्कूल में पढ़ता था।

दुर्घटना का विवरण

दोपहर को वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान चैनपुर-रसूलपुर पथ पर पकवा ईनार स्थित पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे एक अनियंत्रित गैस ढ़ोने वाले ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया‌। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। गुस्साए लोगों को जुटता देख ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही, दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस हादसे में छात्र की उम्र क्या थी?
इस हादसे में छात्र की उम्र 11 वर्ष थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।