Chapra News: दो करोड़ की 41,911 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त

Chapra News: जुलाई 2026 में सारण में मद्यनिषेध विभाग ने शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अभियान चलाया। पूरे महीने में 6,437 छापेमारी की गई, जिसमें 445 अभियोग दर्ज हुए। अवैध शराब के 41,911.915 लीटर बरामद हुए, साथ ही 310 अवैध शराब की भट्ठियाँ भी ध्वस्त की गईं।

Chapra News: जुलाई में सारण में शराबबंदी पर बड़ी कार्रवाई, छपरा, एक संवाददाता। जिले में मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मद्यनिषेध और उत्पाद विभाग ने जुलाई 2026 में व्यापक अभियान चलाया।

मद्यनिषेध विभाग की कार्रवाई विभाग की ओर से जारी उपलब्धि के अनुसार पूरे महीने जिले में 6,437 छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न मामलों में 445 अभियोग दर्ज किए गए और 439 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान शराब का सेवन करने वाले 337 व्यक्तियों को पकड़ा गया। वहीं अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और होम डिलीवरी में संलिप्त 102 तस्करों व विक्रेताओं की गिरफ्तारी की गई। विभाग की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद की गई।

अवैध शराब की बरामदगी जुलाई में कुल 41,911.915 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसमें 8,286.515 लीटर अवैध विदेशी शराब, 71 लीटर स्पिरिट शराब तथा 33,554.400 लीटर अवैध चुलाई देसी शराब शामिल है। इसके अलावा शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 25 वाहनों को भी जब्त किया गया। ग्रामीण और दियारा क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ भी विभाग ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 310 अवैध शराब की भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। शराब निर्माण के लिए तैयार किए जा रहे 8,32,315 किलोग्राम जावा गुड़ व अर्धनिर्मित चुलाई शराब को भी विनष्ट किया गया। विभाग के अनुसार जब्त शराब में लगभग 75 लाख रुपये मूल्य की देसी शराब और करीब सवा करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी शराब शामिल है। इस तरह जुलाई में पकड़ी गई अवैध शराब की कुल अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई गई है। मद्यनिषेध विभाग की लगातार कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबार, तस्करी और होम डिलीवरी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन के खिलाफ जिले में आगे भी छापेमारी और कार्रवाई जारी रहेगी।

एनसीएसटी को रिपोर्ट की मांग डीएम से एनसीएसटी को मांगी गई रिपोर्ट शीघ्र भेजने की मांग छपरा, एक संवाददाता। आदिवासी लोहार महासंघ ने बिहार में लोहार समुदाय के अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे से जुड़े मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा मांगी गई जानकारी और दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने की मांग जिला प्रशासन से की है। महासंघ के अध्यक्ष विजय शंकर शर्मा ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को मांगी गई रिपोर्ट जल्द भेजने और पूरे मामले की अपने स्तर से निगरानी करने का आग्रह किया है। ज्ञापन में विक्रमादित्य ठाकुर, उमानाथ शर्मा, द्वारिका शर्मा, मदन शर्मा, दीपक कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, राम अनूप शर्मा, संतोष शर्मा, बबलू कुमार पाण्डेय, धर्मनाथ शर्मा, विद्यासागर शर्मा और नंद किशोर शर्मा समेत अन्य लोगों का हस्ताक्षर शामिल हैं।