Chapra News: केस उठाने का दबाव बनाने के लिए महिला का अश्लील वीडियो वायरल किया,केस

पीड़ित परिवार का विरोध

किशोरी की बरामदगी

हत्या की धमकी के मामले में गिरफ्तारियां

भूमि विवाद में घायल

बाइक दुर्घटना से घायल

परिजनों ने जब इसका विरोध किया तो उसे केस नहीं उठाने पर समाज में इज्जत नीलाम करने की धमकी दी गई। फिर पिस्टल दिखा कर धमकाया गया। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें चार लोगों को नामजद किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।तीन माह पूर्व अपहृत किशोरी को पुलिस ने किया बरामद बनियापुर । सहाजितपुर पुलिस ने तीन माह पूर्व कथित अपहृत किशोरी को छपरा से बरामद कर लिया है। किशोरी का न्यायालय में बयान दर्ज किये जाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी हो कि बीते 11 जून को थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण शादी की नीयत से कर लिया गया था। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी के पिता ने बरामदगी की गुहार लगाई है। बताया जाता है कि किशोरी घर से धोबवल बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए निकली थी। देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आवेदन में युवती के पिता ने कराह के बलिस्टर पंडित को नामजद किया था। पुलिस युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है।हत्या का केस उठाने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार 2025 में हुई थी बुजुर्ग महिला की हत्या पानापुर, एक संवाददाता। भूमि संबंधी विवाद में साल भर पहले बुजुर्ग महिला की हुई हत्या का केस उठाने की धमकी देने और जबरदस्ती बांस काट लेने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त लगुनी गांव निवासी शैलेश महतो, सुनील कुमार महतो और किशोर महतो बताये जाते हैं। थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनो आरोपितों को मंडल कारा छपरा भेजा जारहा है।भूमि विवाद में मारपीट में पति पत्नी समेत चार घायल,दो रेफर तरैया। थाना क्षेत्र के सरेया रत्नाकर गांव में भूमि विवाद में हुई मारपीट पति-पत्नी समेत तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। घायलों में सीता देवी व अशोक कुमार सिंह का रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर छपरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घायल मंतोश बांसफोर व हरखपुरा की पिंकी कुमारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।बाइक से धक्का लगने से घायल,भर्ती तरैया । तरैया बाजार में मंगलवार को तरैया- मशरक एसएच मुख्य सड़क पर बाइक से धक्का लगने से एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया। घायल तरैया गांव निवासी शंभु भगत का रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है。