Chapra News: छपरा में नाले से मिला नवजात का शव, क्षेत्र में सनसनी

Chapra News: छपरा के दहियांवा स्टेडियम के समीप एक नाले से नवजात बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला, और आशंका जताई जा रही है कि किसी ने बच्चे को जन्म देने के बाद नाले में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। शहर के भगवान बाजार और टाउन थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित दहियांवा स्टेडियम के समीप एक नाले से गुरुवार को नवजात बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे लोगों ने शव को नाले से बाहर निकाला। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

घटना का विवरण प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी ने नवजात को जन्म देने के बाद उसे नाले में फेंक दिया। हालांकि, बच्चे की पहचान और घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नवजात का क्या दोष था, जिसे इस तरह लावारिस हालत में नाले में फेंक दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

पानापुर हत्याकांड में गिरफ्तारी छपरा , हमारे संवाददाता। सारण पुलिस ने सक्रिय पुलिसिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पानापुर थाना क्षेत्र के एक हत्याकांड में वांछित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर जिले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पानापुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर रसौली गांव निवासी मुंद्रिका साह, विक्की साह और सुभाष साह को गिरफ्तार किया। तीनों हत्याकांड के मामले में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों से पूछताछ शुरू कर दी है व आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का नेतृत्व पानापुर थानाध्यक्ष ने किया। कार्रवाई में थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान भी शामिल रहे।