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Chapra News: चेहल्लुम पर कटोखर में जंजीरी मातम, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दाउदपुर के कटोखर गांव में मांझी प्रखंड के शिया समुदाय ने चेहल्लुम के अवसर पर मजलिस और जंजीरी मातम का आयोजन किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मातम के दौरान हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया गया और पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

Chapra News: चेहल्लुम पर कटोखर में जंजीरी मातम, इमाम हुसैन की शहादत को किया याद

Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। मांझी प्रखंड के कटोखर गांव में चेहल्लुम के अवसर पर मंगलवार को शिया समुदाय की ओर से मजलिस एवं जंजीरी मातम का आयोजन श्रद्धा और अकीदत के साथ किया गया। मोहर्रम के 40 दिन पूरे होने पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इमामबाड़ा से निकला जंजीरी मातम कर्बला के मैदान तक पहुंचा और वहां धार्मिक रस्मों के बाद पुनः इमामबाड़ा लौटकर संपन्न हुआ। मातमी श्रद्धालु जंजीरों से मातम कर हजरत इमाम हुसैन एवं कर्बला के शहीदों की कुर्बानी को याद करते रहे। पूरे आयोजन के दौरान या हुसैन की सदाओं से माहौल गमगीन बना रहा।

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धार्मिक आयोजन को देखने के लिए कटोखर समेत आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में खुर्शीद नैयर, सैयद सफदर राजा, अमानत अब्बास, गाजी हसन, सैयद जया हैदर सहित दर्जनों अकीदतमंद मौजूद रहे। आयोजन के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और पूरे कार्यक्रम पर नजर रखी गई।

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