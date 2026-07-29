Chapra News: सैनिक सम्मान राष्ट्र का दायित्व : मेजर जनरल जितेंद्र सिंह

समारोह की शुरुआत

सम्मान और कृतज्ञता

सम्मानित सैनिकों की सूची

प्रशासन की प्रतिबद्धता

आयोजन का समापन

समारोह में झारखंड एवं बिहार सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल जितेंद्र सिंह (वरिष्ठ सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल) ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों का सम्मान करते हुए कहा कि सैनिक का कर्तव्य वर्दी उतारने के साथ समाप्त नहीं होता। "सैनिक चाहे वर्दी में हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, एक बार सैनिक बनने के बाद वह जीवनभर सैनिक ही रहता है।" उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान करना पूरे समाज और राष्ट्र का दायित्व है।मुख्य अतिथि मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने कहा कि वयोवृद्ध सम्मान योजना और वीरांगना सम्मान जैसे कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि देश के लिए समर्पित सैनिकों के त्याग, साहस और बलिदान के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि बिहार वीरों की धरती रही है और यहां के सैनिकों ने हर युद्ध और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में अदम्य साहस का परिचय देकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनके पराक्रम और समर्पण ने विश्व पटल पर भारत का मस्तक सदैव ऊंचा रखा है। समारोह में लगभग 550 पूर्व सैनिक, वीर नारियां, वीरांगनाएं तथा सैनिक परिवारों के आश्रित शामिल हुए।कार्यक्रम के दौरान वयोवृद्ध सम्मान योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के 27 पूर्व सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सैनिकों की 10 वीरांगनाओं को भी सम्मान प्रदान कर उनके साहस, धैर्य और त्याग को नमन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि छपरा की ऐतिहासिक धरती पर भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और सैनिक परिवारों के बीच उपस्थित होना उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सैनिक अनुशासन, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति के सर्वोच्च प्रतीक होते हैं और समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।उन्होंने वयोवृद्ध सम्मान योजना तथा वीरांगनाओं को सम्मानित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में राष्ट्रभक्ति और सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'सहयोग शिविर' कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह अत्यंत प्रभावी व्यवस्था है। नागरिक 1100 हेल्पलाइन, सहयोग शिविर पोर्टल तथा प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को आयोजित सहयोग शिविर में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सारण जिले की 160 पंचायतों में प्राप्त शिकायतों में लगभग 96 प्रतिशत मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जो प्रशासन की जवाबदेही और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।समारोह में कर्नल मनीष,सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला प्रशासन, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। अंत में जिलाधिकारी ने आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ युवाओं में राष्ट्रसेवा और देशभक्ति की भावना भी मजबूत करते हैं।