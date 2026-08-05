Chapra News: इसुआपुर में मुख्य नहर का बांध टूटा, पांच गांवों में घुसा पानी
Chapra News: सैकड़ों एकड़ धान-मक्का की फसल बर्बाद मपुर वैतरणी नहर का टूटा हुआ उत्तरी बांध 12 - इसुआपुर के डटरा गांव के पास मंगलवार की रात सलेमपुर वैतरणी नहर के टूटे हुए उतरी बांध से पानी के बहाव में डूबी धान की...
Chapra News: सैकड़ों एकड़ धान-मक्का की फसल बर्बाद पानी डटरा, दरवां पूरब टोला, भगवानपुर, चांदपुरा और नवादा सहित पांच गांवों में फैला धान और मक्के की तैयार फसल पानी में डूबी, क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा मिले 11 - इसुआपुर के डटरा गांव के पास मंगलवार की रात सलेमपुर वैतरणी नहर का टूटा हुआ उत्तरी बांध 12 - इसुआपुर के डटरा गांव के पास मंगलवार की रात सलेमपुर वैतरणी नहर के टूटे हुए उतरी बांध से पानी के बहाव में डूबी धान की फसल के मुआवजे की मांग करते हुए मुखिया अजय राय के साथ आक्रोशित ग्रामीण
बाढ़ जैसे हालात
इसुआपुर, एक संवाददाता। इसुआपुर प्रखंड के डटरा गांव के समीप सलेमपुर-वैतरणी मुख्य नहर का उत्तरी बांध मंगलवार की रात टूट जाने से पांच गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बहाव का पानी खेतों और आबादी में घुसने से सैकड़ों एकड़ में लगी धान और मक्के की फसल डूबकर बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने विभाग पर सूचना के बावजूद करीब 12 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रभावित किसानों को मुआवजा तथा नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग की। 12 घंटे तक नहीं पहुंचा विभाग, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा सलेमपुर-वैतरणी मुख्य नहर का उत्तरी बांध मंगलवार की रात अचानक टूट जाने से तेज रफ्तार से नहर का पानी डटरा, दरवां पूरब टोला, भगवानपुर, चांदपुरा और नवादा सहित पांच गांवों में फैल गया। देखते ही देखते खेत जलमग्न हो गए और सैकड़ों एकड़ में लगी धान एवं मक्के की फसल डूब गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल गंडक विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन करीब 12 घंटे बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इससे किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय मुखिया अजय राय के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लापरवाही का आरोप लगाया। हर साल टूटती है नहर, गुणवत्ता जांच और मुआवजे की मांग प्रभावित किसानों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। हर वर्ष बरसात के मौसम में पानी का दबाव बढ़ने पर नहर का बांध टूट जाता है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीण राहुल कुमार, पंकज कुमार, अर्जुन साह, सायरा बेगम, हनीफ अंसारी, रामलाल यादव, धनंजय राय, शैलेश कुमार राय, राकेश कुमार, साधु राय, दुर्गेश यादव, मंजीत यादव, कुंदन यादव, विनय यादव समेत अन्य किसानों ने कहा कि इस बार भी धान और मक्के की तैयार फसल पानी में डूब गई है। किसानों ने प्रशासन से तत्काल क्षति का सर्वे कर उचित मुआवजा देने तथा नहर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मजबूत निर्माण कराया जाता, तो बार-बार ऐसी स्थिति नहीं बनती।
मरम्मत कार्य और नई समस्याएं
मरम्मत शुरू, लेकिन नई समस्या की आशंका भी घटनास्थल पर पहुंचे विभागीय एसडीओ और अभियंताओं ने बताया कि पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए मुख्य नहर के गेट बंद कर दिए गए हैं और टूटे हुए हिस्से की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि लगातार बारिश के कारण सूखी मिट्टी उपलब्ध नहीं होने से मरम्मत कार्य में कठिनाई आ रही है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने एक नई आशंका भी जताई है। उनका कहना है कि जिस स्थान पर बांध टूटा है, उसके नीचे बने पुल से दक्षिण दिशा का पानी उत्तर की ओर निकलता है। यदि केवल मिट्टी डालकर बांध को बंद कर दिया गया तो पानी का प्राकृतिक निकास रुक जाएगा और नहर के दक्षिणी हिस्से के गांव जलभराव की चपेट में आ सकते हैं। ग्रामीणों ने विभाग से स्थायी और तकनीकी रूप से सुरक्षित समाधान अपनाने की मांग करते हुए कहा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य भविष्य में और बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
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