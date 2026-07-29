Chapra News: टोटो-बाइक की टक्कर में युवक घायल
Chapra News: एकमा के एनएच-531 पर बुधवार को टोटो और बाइक की भिड़ंत में युवक प्रदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उसकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी जारी है। टक्कर माने और एकारी गांव के बीच हुई।
Chapra News: एकमा। छपरा-सीवान मुख्य मार्ग एनएच-531 पर बुधवार को एकमा थाना क्षेत्र के माने और एकारी गांव के बीच टोटो और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान उसके पास मिले आधार कार्ड के आधार पर दाउदपुर थाने के कोहरा बाजार निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी रखी जा रही है।
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