Chapra News: पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, तीन युवक घायल

Chapra News: मांझी। बिहार-यूपी के सीमा क्षेत्र स्थित चांद दियर पुलिस चौकी के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची यूपी पुलिस के सहयोग से तीनों घायलों को इलाज के लिए मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया जहां से चिकित्सक डॉ. रिजवान अहमद ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया। घायलों की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र के भटकेसरी निवासी मिथिलेश कुमार, मंगोलापुर निवासी दीपक कुमार राम तथा एकमा थाना क्षेत्र के बिंदालाल के रामपुर निवासी देव कुमार राम के रूप में हुई है।

जदयू संगठन का विस्तार

सारण जिला जदयू ने संगठन का किया विस्तार भगवान दास बने जिला जदयू के उपाध्यक्ष सोनपुर। जनता दल यू के जिला अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल ने जिला में संगठन को मजबूत बनाने के लिए संगठन का विस्तार किया है। उन्होंने सोनपुर प्रखंड के कई समर्पित व अनुभवी कार्यकर्ताओं को जिला स्तरीय संगठन में स्थान दिया है। जदयू जिलाध्यक्ष ने भगवान दास को पुनः जिला उपाध्यक्ष बनाया है , वही सुरेश कुमार सिंह, ब्रजकिशोर सिंह चंद्रवंशी, विजय दांगी, मोहन सिंह को पुनः जिला महासचिव के अलावा चंदेश्वर प्रसाद भारती, सुधीर कुमार सिंह को जिला सचिव मनोनीत किया है। इन सभी मनोनीत सदस्यों को उनकी नई जबावदेही के लिए जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर महतो, राज्य परिषद सदस्य आनंद किशोर सिंह, अत्यंत पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सह गोपालपुर के सरपंच शंकर कुमार मालाकार, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र राम, अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश सहनी समेत दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने बधाई दी है साथ ही अपेक्षा की है कि उनके मनोनयन से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।