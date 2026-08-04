Chapra News: डीबीएसडी कॉलेज से अभिलेख गायब करने का आरोप, चार पर प्राथमिकी

Chapra News: पेज तीन की लीड र लोगों पर अनधिकृत हस्तक्षेप, धमकी और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए कदना स्थित डीबीएसडी कॉलेज से महत्वपूर्ण अभिलेख गायब किए जाने का मामला गड़खा, एक संवाददाता। कदना स्थित डीबीएसडी कॉलेज से...

Chapra News: पेज तीन की लीड पूर्व क्लर्क समेत चार लोगों पर अनधिकृत हस्तक्षेप, धमकी और फर्जीवाड़े के आरोप लगाए कदना स्थित डीबीएसडी कॉलेज से महत्वपूर्ण अभिलेख गायब किए जाने का मामला गड़खा, एक संवाददाता। कदना स्थित डीबीएसडी कॉलेज से महत्वपूर्ण अभिलेख गायब किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के पकहा गांव के निवासी उमेश प्रसाद ने गड़खा थाने में चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मामले का विवरण दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि वे डीबीएसडी कॉलेज कदना में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेज के पूर्व क्लर्क दिनेश्वर प्रसाद सिंह और एक सेवानिवृत्त शिक्षक स्थानीय होने का दबाव बनाकर अनधिकृत रूप से कॉलेज परिसर में जमे रहते हैं। उनके कारण प्रशासनिक कार्यों और पठन-पाठन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। विरोध करने पर दोनों अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं।

कानूनी प्रक्रिया प्राचार्य ने प्राथमिकी में यह भी उल्लेख किया है कि डीपीओ सह संयोजक के ज्ञापांक 528 दिनांक 4 अप्रैल 2025 की अनुशंसा के आधार पर उक्त दोनों समेत अन्य लोगों के विरुद्ध नेहा कुमारी को कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर प्राचार्य बनाने सहित अन्य मामलों में पहले से गड़खा थाने में मामला दर्ज है। प्राथमिकी में कहा गया है कि प्राचार्य पद को लेकर डीईओ के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय ने संबंधित आदेश पर रोक लगाते हुए प्राचार्य पद के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद आरोपित कॉलेज के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। प्राचार्य ने अभिलेख गायब करने, प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाने और धमकी देने के मामले में चारों आरोपितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।