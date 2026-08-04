Chapra News: ऑटो की टक्कर से दारोगा और सिपाही गंभीर रूप से जख्मी, पटना रेफर

मांझी। चेहल्लुम की ड्यूटी के लिए बाइक से कटोखर जा रहे मांझी थाना में पदस्थापित दारोगा रामजी विश्वकर्मा और सिपाही अमर कुमार मंगलवार की सुबह एक अनियंत्रित ऑटो की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना मांझी-ताजपुर मुख्य मार्ग पर डुमरी के डेरा गांव के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

घायलों की स्थिति

बाद में दारोगा रामजी विश्वकर्मा की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनके बाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है तथा नाक पर भी गंभीर चोट आई है। वहीं सिपाही अमर कुमार का इलाज छपरा सदर अस्पताल में जारी है। टक्कर मारने के बाद ऑटो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार ऑटो और उसके चालक की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है। थानाध्यक्ष बिनोद कुमार ने बताया कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए पुलिस की एक टीम को उनके साथ छपरा और पटना भेजा गया है। दोनों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिजन क्रमशः छपरा सदर अस्पताल और पटना पीएमसीएच पहुंच गए हैं।