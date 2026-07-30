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Chapra News: गंडक नदी में युवक के डूबने की आशंका, एसडीआरएफ की दो टीमें तलाश में जुटीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मकेर थाना क्षेत्र के ढोलाही कैथल गांव में 25 वर्षीय युवक उत्तम कुमार की गंडक नदी में डूबने की आशंका के बाद प्रशासन ने खोजबीन शुरू कर दी है। वह बुधवार को घर से बाहर गया था और फिर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने सांसद कार्यालय को सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमें खोज में जुट गई हैं।

Chapra News: गंडक नदी में युवक के डूबने की आशंका, एसडीआरएफ की दो टीमें तलाश में जुटीं

Chapra News: मकेर , एक संवाददाता। अमनौर थाना क्षेत्र के ढोलाही कैथल गांव निवासी 25 वर्षीय युवक उत्तम कुमार के गंडक नदी में डूबने की आशंका के बाद प्रशासन उसकी तलाश में जुट गया है। युवक बुधवार सुबह करीब 10 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। वह ग्रामीण अरुण सिंह का पुत्र है। परिजनों के अनुसार उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, जबकि अंतिम लोकेशन रेवा घाट पुल के पास मिली है। इससे परिजनों ने गंडक नदी में डूबने की आशंका जताई। काफी खोजबीन के बाद परिजनों ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय को सूचना दी।

सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह ने भी खोज अभियान की निगरानी की। युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की दो टीमों को लगाया गया है। एक टीम रेवा घाट पर तथा दूसरी सोनपुर क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है। रेवा घाट पर अंचलाधिकारी नवीन कुमार एवं मकेर थानाध्यक्ष संग्राम सिंह की देखरेख में अभियान जारी है। समाचार प्रेषण तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका था। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार गंडक नदी एवं आसपास के क्षेत्रों में तलाश अभियान चला रही हैं।

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