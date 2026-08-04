Chapra News: शौच के लिए गई इंटर की छात्रा गंडक नदी में डूबी

Chapra News: एसडीआरएफ ने कल्याणपुर पंचायत की 16 वर्षीय छात्रा खुश्बू कुमारी की खोज के लिए सर्च अभियान चलाया। छात्रा शौच के दौरान गंडक नदी में गिर गई और पानी की तेज धार में बह गई। गांव में दहशत का माहौल है, और सर्च अभियान बुधवार को भी जारी रहेगा।

Chapra News: एसडीआरएफ ने चलाया सर्च अभियान, नहीं हो सका छात्रा का शव बरामद डूबी छात्रा सोनपुर थाने की कल्याणपुर पंचायत निवासी फोटो- 10 सोनपुर थाने के कल्याणपुर के समीप गंडक नदी में सर्च अभियान चलाती एसडीआरएफ की टीम सोनपुर। सोनपुर थाने के कल्याणपुर गांव के समीप मंगलवार की सुबह शौच के लिए गई इंटर की छात्रा का पैर अचानक फिसल जाने के कारण वह गंडक नदी में गहरे पानी में चली गई और गंडक नदी की तेज धार में बह गई।

घटना का विवरण कल्याणपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विक्रम कुमार सिंह ने बताया कि डूबी छात्रा लगभग 16 वर्षीय खुश्बू कुमारी कल्याणपुर निवासी उमेश महतो की पुत्री है। वह इंटर की छात्रा थी। उन्होंने यह भी बताया कि शौच के दौरान अचानक पैर फिसल जाने से वह गंडक नदी में गहरे पानी में चली गई । घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दर्जनों लोग और छात्रा के परिजन नदी घाट पर पहुंच गए। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम और इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष दिलीप कुमार भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए।

सर्च अभियान नाविकों और स्थानीय गोताखोरों के अलावा एसडीआरएफ की टीम ने पूरे दिन सर्च अभियान चलाया । उनके काफी प्रयास के बाद भी छात्रा को बरामद नहीं किया जा सका । थानाध्यक्ष ने बताया कि एसडीआरएफ सर्च अभियान बुधवार को भी चलाया जाएगा । घटना की सूचना मिलते ही गांव में मातम एवं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। युवती के माता - पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल है।