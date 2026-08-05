Chapra News: चीनी मिल बचाने की रणनीति पर 9 अगस्त को होगी संघर्ष समिति की बैठक
Chapra News: मढ़ौरा चीनी मिल के अस्तित्व को बचाने के लिए 9 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। चीनी मिल संघर्ष समिति के बिष्णु और दिलीप गुप्ता ने बताया कि बैठक का उद्देश्य आंदोलन की रणनीति और जनसहभागिता को बढ़ावा देना है। सभी राजनीतिक दलों, व्यवसायियों, युवाओं, छात्रों, समाजसेवियों, किसानों और आम नागरिकों से भाग लेने की अपील की गई है।
Chapra News: मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा चीनी मिल के अस्तित्व को बचाने और इसके संरक्षण को लेकर चल रहे अभियान के तहत मढ़ौरा चीनी मिल संघर्ष समिति के तत्वावधान में आगामी 9 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के बिष्णु गुप्ता और दिलीप गुप्ता ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे से चीनी मिल परिसर में होगी, जिसमें भविष्य के आंदोलन और संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। समिति के अनुसार, हाल के दिनों में चीनी मिल को लेकर उठे विभिन्न मुद्दों और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति, जनसहभागिता बढ़ाने तथा मिल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी।
संघर्ष समिति ने मढ़ौरा के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, व्यवसायियों, युवाओं, छात्रों, समाजसेवियों, किसानों, मजदूरों तथा आम नागरिकों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। समिति का कहना है कि चीनी मिल मढ़ौरा की पहचान और हजारों लोगों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसके संरक्षण की लड़ाई में सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है।
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