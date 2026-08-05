Chapra News: चीनी मिल बचाने की रणनीति पर 9 अगस्त को होगी संघर्ष समिति की बैठक

Chapra News: मढ़ौरा। एक संवाददाता मढ़ौरा चीनी मिल के अस्तित्व को बचाने और इसके संरक्षण को लेकर चल रहे अभियान के तहत मढ़ौरा चीनी मिल संघर्ष समिति के तत्वावधान में आगामी 9 अगस्त को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के बिष्णु गुप्ता और दिलीप गुप्ता ने बताया कि बैठक सुबह 11 बजे से चीनी मिल परिसर में होगी, जिसमें भविष्य के आंदोलन और संघर्ष की रूपरेखा तय की जाएगी। समिति के अनुसार, हाल के दिनों में चीनी मिल को लेकर उठे विभिन्न मुद्दों और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति, जनसहभागिता बढ़ाने तथा मिल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा होगी।