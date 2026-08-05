Chapra News: प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर तय होंगी नई पंचायतें

Chapra News: सारण जिले में पंचायतों के नए परिसीमन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राकृतिक सीमाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भविष्य में सीमा विवाद कम हो सकें। इस बार परिसीमन जनहित और पारदर्शिता के आधार पर किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर मिलेंगी।

Chapra News: नदी, सड़क और रेलवे लाइन बनेंगी पंचायत सीमा की पहचान सारण में पंचायतों का नया परिसीमन जल्द सीमा विवाद खत्म करने पर रहेगा जोर न्यूमेरिक 318 पंचायत हैं सारण में पेज चार की बॉटम छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में पंचायतों के नए परिसीमन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।

नई सीमाएं निर्धारण पंचायत राज विभाग की अधिसूचना के बाद जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। इस बार पंचायतों की नई सीमाएं तय करने में प्राकृतिक और स्थायी पहचान वाले स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि भविष्य में सीमा विवाद की संभावना कम हो और ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल सकें। वर्षों से कई पंचायतों में सीमा को लेकर उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से इस बार परिसीमन को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और जनहित आधारित बनाने की तैयारी है। राजस्व गांवों और वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाली इस प्रक्रिया से जिले के पंचायत प्रशासन की नई तस्वीर सामने आएगी।

पंचायत सीमा निर्धारण पंचायत राज विभाग के निर्देश के अनुसार सारण जिले में पंचायतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। परिसीमन के दौरान नदी, नहर, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथ, प्रमुख सड़कें तथा अन्य सार्वजनिक पहचान वाले स्थलों को पंचायत सीमा निर्धारण का आधार बनाया जाएगा। इससे पंचायतों की सीमाएं स्पष्ट होंगी और भविष्य में सीमा को लेकर होने वाले विवादों में कमी आने की उम्मीद है। राजस्व गांव की भौगोलिक स्थिति -आबादी पर ध्यान जिले में परिसीमन का कार्य संबंधित प्रखंड के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र तक क्रमवार पूरा किया जाएगा।

निवेश और प्रशासन इस प्रक्रिया में प्रत्येक राजस्व गांव की भौगोलिक स्थिति, आबादी, प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पंचायतों की नई सीमाएं तय करते समय इस बात का प्रयास रहेगा कि किसी भी गांव का अनावश्यक विभाजन न हो। यदि प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होगा, तभी किसी गांव को दो पंचायतों में शामिल किया जाएगा। इस बार परिसीमन पूरी तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों और राजस्व गांवों के आधार पर किया जाएगा। आबादी के साथ-साथ पंचायतों की भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुगमता को भी समान महत्व दिया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे पंचायतों का स्वरूप अधिक संतुलित होगा और योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुविधा मिलेगी।

विशेष व्यवस्थाएं नयी व्यवस्था में विसंगतियों को दूर करने पर विशेष जोर मालूम हो कि जिले में पूर्व के परिसीमन के दौरान कई पंचायतों के गांव दो अलग-अलग हिस्सों में बंट गए थे। इससे ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, दाखिल-खारिज, विकास योजनाओं, पंचायत बैठकों तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग-अलग पंचायतों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई स्थानों पर पंचायत सीमा को लेकर विवाद भी सामने आते रहे। नई व्यवस्था में ऐसी विसंगतियों को दूर करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि पंचायतों का गठन स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हो सके।

पंचायत का नामकरण नई व्यवस्था के तहत पंचायत का नाम सामान्यतः उस गांव के नाम पर रखा जाएगा, जिसकी आबादी संबंधित पंचायत क्षेत्र में सबसे अधिक होगी। पंचायत मुख्यालय भी सामान्य परिस्थितियों में उसी गांव में स्थापित किया जाएगा। इससे पंचायत मुख्यालय तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी तथा प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। जनगणना संबंधी आंकड़ों का हो रहा संकलन जिला पंचायती राज विभाग के स्तर पर परिसीमन की प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अधिसूचना के अनुरूप सभी प्रखंडों में आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन, राजस्व गांवों का मिलान तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई जाएगी। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सारण जिले की पंचायतों का नया प्रशासनिक स्वरूप सामने आएगा। माना जा रहा है कि स्पष्ट सीमांकन, प्राकृतिक सीमाओं को प्राथमिकता और राजस्व गांव आधारित पुनर्गठन से पंचायत प्रशासन अधिक व्यवस्थित होगा। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और पंचायत स्तर की सेवाओं का लाभ लेने में भी पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी।