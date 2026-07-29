Chapra News: जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल पी.एन. सिंह गिरफ्तार

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। सारण पुलिस ने जिले के टॉप-10 कुख्यात वांछित अपराधियों में शामिल पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई अवतारनगर थाना पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर की।

गिरफ्तारी की जानकारी

पुलिस के अनुसार अपराध के मुख्य शीर्षों में शामिल फरार व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवतारनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त अवतारनगर थाना कांड संख्या-252/21, दिनांक 6 सितंबर 2021 का नामजद आरोपी है। उसके विरुद्ध पुलिस पर हमला, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट, चोरी, आपराधिक षड्यंत्र सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और वह फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह, पिता ओमप्रकाश सिंह, निवासी आमी करमवारी पट्टी, थाना अवतारनगर, जिला सारण के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में अवतारनगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों ने भाग लिया।