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Chapra News: जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल पी.एन. सिंह गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: सारण पुलिस ने जिले के कुख्यात अपराधी पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर अवतारनगर थाना पुलिस द्वारा की गई। आरोपी पर कई गंभीर धाराएं हैं और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने पुष्टि की है कि अभियान जारी रहेगा।

Chapra News: जिले के टॉप-10 वांछित अपराधियों में शामिल पी.एन. सिंह गिरफ्तार

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। सारण पुलिस ने जिले के टॉप-10 कुख्यात वांछित अपराधियों में शामिल पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई अवतारनगर थाना पुलिस ने वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर की।

गिरफ्तारी की जानकारी

पुलिस के अनुसार अपराध के मुख्य शीर्षों में शामिल फरार व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अवतारनगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर पुलिस ने पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त अवतारनगर थाना कांड संख्या-252/21, दिनांक 6 सितंबर 2021 का नामजद आरोपी है। उसके विरुद्ध पुलिस पर हमला, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, मारपीट, चोरी, आपराधिक षड्यंत्र सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और वह फरार चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पी.एन. सिंह उर्फ रामप्रकाश सिंह, पिता ओमप्रकाश सिंह, निवासी आमी करमवारी पट्टी, थाना अवतारनगर, जिला सारण के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में अवतारनगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों ने भाग लिया।

पुलिस का बयान

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और फरार वांछित अभियुक्तों को हर हाल में गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है。

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