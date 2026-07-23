Chapra News: हत्याकांड के फरार दो आरोपित गिरफ्तार

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता के अनुसार, सारण पुलिस ने अवतारनगर थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड के सिलसिले में फरार दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। एएसपी के निर्देश पर विशेष अभियान के तहत यह गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए आरोपियों में राजेश राय और पप्पू राय शामिल हैं। न्यायालयी कार्रवाई शुरू हो गई है।

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता। सारण पुलिस ने सक्रिय पुलिसिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवतारनगर थाना क्षेत्र के एक हत्याकांड में फरार चल रहे दो वांछित आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस कार्रवाई अवतारनगर थाना पुलिस ने छापेमारी कर मौजमपुर फुलवरिया टोला निवासी राजेश राय और पप्पू राय को गिरफ्तार किया। दोनों लंबे समय से हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार राजेश राय का पूर्व में भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस कार्रवाई में अवतारनगर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल रहे।

इसी के तहत भर्ती परीक्षा में कदाचार – एएसआई भर्ती परीक्षा में कदाचार मामले में चार जेल भेजे गए छपरा, हमारे संवाददाता। शहर के राजेंद्र कॉलेजिएट स्कूल स्थित बिहार पुलिस एएसआई भर्ती परीक्षा केंद्र पर एएसआई भर्ती परीक्षा में कदाचार मामले में चार आरोपित जेल भेजे गए।

गिरफ्तारी की जानकारी एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें भोजपुर जिले के सकड्डी थाना क्षेत्र निवासी धनेश्वर राय के पुत्र रूपेश कुमार टाउन थाना क्षेत्र के सरकारी बाजार के हैप्पी कुमार, बड़ा तेलपा मोहल्ले के प्रियांशु कुमार व शहर के मौना चौक के रहने वाला उत्सव कुमार शामिल है । इन लोगों के खिलाफ भगवान बाजार थाने में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रणधीर कुमार ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।

परीक्षा में हड़कंप मालूम हो कि बुधवार को राजेंद्र कॉलेजिएट स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र पर बुधवार को परीक्षा समाप्त होने से करीब पांच मिनट पहले एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े जाने से हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही पुलिस ने अभ्यर्थी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी।