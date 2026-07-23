Chapra News: परिसीमन के बाद सारण में कई पंचायतों की सीमा और मुख्यालय बदलने की संभावना

Chapra News: छपरा, नगर प्रतिनिधि। पंचायत चुनाव से पहले सारण जिले में ग्राम पंचायतों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अधिक आबादी वाले गांवों को पंचायत मुख्यालय बनाने में प्राथमिकता दी जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र और सीमाओं का आकलन किया जाएगा, और आम लोगों से 15 दिन के भीतर सुझाव मांगे जाएंगे।

Chapra News: ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए प्रखंड को इकाई माना जाएगा सबसे अधिक आबादी वाले गांव को मिल सकती है पंचायत मुख्यालय की प्राथमिकता फोटो नाम से - कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत शाखा न्यूमेरिक 15 दिनों के भीतर सुझाव -आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर छपरा, नगर प्रतिनिधि। पंचायत चुनाव से पहले सारण जिले में ग्राम पंचायतों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज होने वाली हैं।

पंचायत मुख्यालय की प्राथमिकता पंचायती राज विभाग की ओर से जारी नए दिशा-निर्देश के बाद जिले की पंचायतों की भौगोलिक सीमा और पंचायत मुख्यालयों के स्वरूप में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का मुख्यालय तय करने में सबसे अधिक आबादी वाले गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे कई पंचायतों के वर्तमान मुख्यालय बदल सकते हैं। विभागीय दिशा-निर्देश के अनुसार, यदि किसी गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग की आबादी कुल आबादी की 50 प्रतिशत से अधिक है तो ऐसे गांव को भी पंचायत मुख्यालय बनाए जाने में प्राथमिकता दी जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पंचायत मुख्यालय को अधिक आबादी और सामाजिक आवश्यकता वाले क्षेत्र के करीब स्थापित करना है। इससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर की प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ अपेक्षाकृत आसानी से मिल सकेगा। 318 ग्राम पंचायतों का होगा नए सिरे से आकलन सारण जिले में वर्तमान में 318 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत चुनाव से पहले होने वाले गठन और परिसीमन के दौरान इन पंचायतों के क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक सुविधा सहित विभिन्न बिंदुओं का आकलन किया जाएगा।

भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ पंचायतों की सीमा में बदलाव हो सकता है, जबकि कुछ पंचायतों के मुख्यालय भी बदले जा सकते हैं। हालांकि, पंचायतों की कुल संख्या में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय विभागीय दिशा-निर्देश और निर्धारित मानकों के आधार पर होगा। विभागीय निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र के गठन के लिए प्रखंड को इकाई माना जाएगा। पंचायत क्षेत्र का निर्धारण उत्तर-पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा तक किया जाएगा। परिसीमन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जहां तक संभव हो, किसी राजस्व ग्राम को विभाजित नहीं किया जाए। प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद मांगे जाएंगे सुझाव और आपत्तियां ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन और परिसीमन का प्रारूप तैयार होने के बाद इसे संबंधित ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके माध्यम से आम लोगों को प्रस्तावित पंचायत क्षेत्रों, सीमाओं और मुख्यालयों की जानकारी मिल सकेगी। प्रारूप प्रकाशित होने के बाद आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों को 15 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा।

आम लोगों की भागीदारी प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर नियमानुसार विचार करने के बाद अंतिम रूप से ग्राम पंचायत क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच परिसीमन की प्रक्रिया पर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नजर टिकी हुई है। कई क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालय और सीमा में संभावित बदलाव को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। उधर, जिला पंचायत राज से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पंचायती राज विभाग के निर्देश के अनुसार सारण जिले में ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन और परिसीमन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप कराई जाएगी। प्रारूप प्रकाशन के बाद आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी बिंदुओं पर नियमानुसार विचार करने के बाद ही अंतिम ग्राम पंचायत क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की जाएगी।