Chapra News: सीएम के समक्ष परिवादियों ने की जिला प्रशासन की सराहना, कहा- समय पर मिला न्याय

Chapra News: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सारण जिला प्रशासन की शिकायत निवारण व्यवस्था की सराहना की गई। परिवादियों ने प्रशासन की तेज और संतोषजनक कार्रवाई पर प्रशंसा की। सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया गया, जिससे नागरिकों का विश्वास बढ़ा।

Chapra News: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में चमकी सारण की शिकायत निवारण व्यवस्था सारण जिला प्रशासन के प्रयासों पर लगी मुहर न्यूमेरिक 10 परिवादी हुए शामिल फ़ोटो 17 पटना में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में सारण एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े डीएम वैभव श्रीवास्तव व डीडीसी लक्ष्मण तिवारी छपरा, नगर प्रतिनिधि। जनशिकायतों के त्वरित व प्रभावी समाधान को लेकर जिला प्रशासन सारण के स्तर पर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

शिकायत निवारण में सराहना सारण जिला प्रशासन की प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था को मंगलवार को राज्य स्तर पर बड़ी सराहना मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय में मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में सारण से पहुंचे सभी दस परिवादियों ने अपनी शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निष्पादन पर जिला प्रशासन के कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की। मुख्यमंत्री के समक्ष परिवादियों ने कहा कि जिला प्रशासन के सार्थक प्रयासों से उन्हें समय पर न्याय मिला है, जिससे सरकार और प्रशासन के प्रति उनका भरोसा और मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायतों का समाधान मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित इस शिविर में सारण से गड़खा प्रखंड के 5, परसा के 2 व बनियापुर, दरियापुर एवं एकमा के एक-एक मामले शामिल थे। गड़खा के दो मामलों में शौचालय निर्माण के बाद देय सरकारी राशि का भुगतान कर दिया गया। अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में कार्रवाई की गई, जबकि बंदोबस्ती पर्चा से संबंधित दोनों मामलों में पर्चा निर्गत कर दिया गया। परसा के एक मामले में त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र को संशोधित कर भुगतान कराया गया और दूसरे मामले में परिवादी को राशन कार्ड निर्गत किया गया।इस प्रकार बनियापुर के मामले में राशन कार्ड निर्गत होने के बाद लाभुक के स्तर पर जुलाई 2026 का राशन भी उठाव कर लिया गया। दरियापुर के मामले में ट्रांसफार्मर लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई। एकमा के वृद्धावस्था पेंशन संबंधी मामले में जून 2026 की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया और जुलाई 2026 की पेंशन राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई। मुख्यमंत्री के समक्ष सभी परिवादियों ने कहा कि जिला प्रशासन की सक्रिय पहल से उनकी समस्याओं का समाधान हुआ और उन्हें न्याय मिला। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आम लोगों का विश्वास शासन-प्रशासन में बढ़ाते हैं।

कार्यक्रम में जिला प्रशासन का योगदान जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुकुल रंजन व डीआरडीए निदेशक सुमिता कुमारी के नेतृत्व में डीआरडीए के तकनीकी सहायक विनोद यादव और शिवसेवक तिवारी सभी दस परिवादियों को जिला प्रशासन के वाहन से मुख्यमंत्री सचिवालय लेकर पहुंचे थे। वहीं एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और डीडीसी लक्ष्मण तिवारी भी राज स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े थे। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी अधिकारी या कर्मी की लापरवाही अथवा उदासीनता के कारण शिकायतों के निस्तारण में विलंब होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाना है। --

नई परियोजनाओं से राजस्व में वृद्धि ई-निविदा के माध्यम से सोनपुर मंडल को प्राप्त होगा अतिरिक्त राजस्व सोनपुर। पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल में रेलवे परिसंपत्तियों के बेहतर व्यावसायिक उपयोग में वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास लगातार सफल साबित हो रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक अमित सरन के नेतृत्व व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक धीरज कुमार के मार्गदर्शन में मंगलवार को आयोजित ई-निविदा के माध्यम से विभिन्न वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का सफल आवंटन किया गया। ई-निविदा के अंतर्गत उजियारपुर एवं देसरी स्टेशन पर पार्किंग को आवंटित किया गया। रेलवे को दोनों पार्किंग स्टैंड से तीन वर्षों की अवधि में aproximadamente 8 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार खगड़िया स्टेशन पर सामान्य शौचालय का और एक अन्य शौचालय खगड़िया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 02/03 के मानसी छोर स्थित शौचालय का आरओएमटी आधारित शौचालय का ठेका 10 वर्षों के लिए आवंटित किया गया है जिससे रेलवे को दस वर्षों में लगभग 87 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। सोनपुर मंडल में रेलवे परिसंपत्तियों का पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे न केवल रेलवे की गैर-किराया आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। यह जानकारी मंगलवार की शाम पीआरआई रामप्रताप सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी ।