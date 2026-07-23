Chapra News: रोटरी सारण ने मनाया 22 वां पदस्थापना समारोह ,विजय बने अध्यक्ष व मनोज सचिव
Chapra News: रोटरी क्लब सारण का 22वां पदस्थापना समारोह गोपेश्वर नगर स्थित पार्टी क्लब में धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि डी जी रोटेरियन अनु नारंग ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नए अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया गया और कई सामाजिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई।
Chapra News: फोटो- 14- गोपेश्वर नगर स्थित क्लब में गुरुवार को रोटरी क्लब सारण के 22वां पदस्थापना समारोह में मुख्य अतिथि डी जी रोटेरियन अनु नारंग , पंकज कुमार व अन्य छपरा। रोटरी क्लब सारण के द्वारा 22वां पदस्थापना समारोह पार्टी क्लब, गोपेश्वर नगर में धूमधाम से मनाया गया ।
मुख्य अतिथि के शुभारंभ
मुख्य अतिथि डी जी रोटेरियन अनु नारंग ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया । आगामी सत्र के लिए रो विजय कुमार ब्याहुत अध्यक्ष, मनोज कुमार भोला सचिव और मुकेश कुमार गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया ।
छात्राओं के लिए उद्घाटन
डीजी अनु नारंग ने सुबह में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय महमदा छपरा सदर में छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड मशीन व पानी की टंकी का उद्घाटन किया । इसके बाद छपरा शहर के शिल्पी पोखरा के किनारे पौधरोपण किया गया।
मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण
सलेमपुर स्थित विजार्ड टेक संस्थान में रोटरी सारण की तरफ से 10 बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराया गया । छपरा से खुलने वाली 10 बसों में रोटरी सारण द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए एक किट बॉक्स , कॉटन ,बैंडेज,पेट दर्द ,बुखार उल्टी ,सरदर्द की दवा और डिटॉल,बेटा डीन सहित उपलब्ध कराया गया ।
गणमान्य मेहमानों की उपस्थिति
समारोह में शहर के कई गणमान्य मेहमान व रोटरी सारण के सदस्य उपस्थित हुए। छपरा के पूर्व विधायक डॉ सी एन गुप्ता , पूर्व डीजी संदीप नारंग, ए जी राजेश कुमार गोल्ड, इस कार्यक्रम के चेयरमैन पंकज कुमार, राजेश कुमार फैशन, सुनील कुमार सिंह, राकेश कुमार आदि शामिल हुए । इसके अलावा सारण जिला के लायंस क्लब , रोट्रैक्ट क्लब, छपरा क्लब ,इनर व्हील क्लब के सदस्य इस कार्यक्रम के हिस्सा बने।
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