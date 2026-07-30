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Chapra News: रसूलपुर में एक ही रात तीन घरों में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: नकद-जेवर समेत 30 लाख के सामान चुरायेर लिया। सबसे बड़ी चोरी वार्ड संख्या-14 निवासी व्यवसायी यूनिस राय के घर हुई। चोरों ने दो कमरों का ताला तोड़कर अलमारी और बक्सों में रखे 60 हजार रुपये नकद तथा करीब...

Chapra News: रसूलपुर में एक ही रात तीन घरों में चोरी

Chapra News: नकद-जेवर समेत 30 लाख के सामान चुराये 3 रसूलपुर थाना के चांड़वा गांव में बुधवार की रात पूर्व प्रधानाध्यापक के घर चोरों द्वारा तोड़ी गयी आलमारी रसूलपुर, एक संवाददाता। थाना मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर छपरा-सीवान एनएच किनारे स्थित चांड़वा गांव में बुधवार रात चोरों ने तीन घरों को निशाना बनाकर करीब 30 लाख रुपये की नकद, जेवर और अन्य सामान चोरी कर लिया।

चोरी के विवरण

सबसे बड़ी चोरी वार्ड संख्या-14 निवासी व्यवसायी यूनिस राय के घर हुई। चोरों ने दो कमरों का ताला तोड़कर अलमारी और बक्सों में रखे 60 हजार रुपये नकद तथा करीब 20 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के 25 थान आभूषण चोरी कर लिए। घटना के बाद गृहस्वामी की पत्नी उमत देवी की तबीयत बिगड़ गई। इसी वार्ड से सटे वार्ड संख्या-12 निवासी रौशन श्रीवास्तव के घर में चोर पीछे की ओर से घुस गए। ऊपरी मंजिल के दो तथा नीचे के तीन कमरों का ताला तोड़कर एक दर्जन से अधिक अलमारियां और बक्से खंगाले। यहां से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद सहित लगभग पांच लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने की बात कही गई है। इसके अलावा पड़ोसी मुकुल श्रीवास्तव के घर के दो कमरों का ताला तोड़कर चोर नकदी, आभूषण और अन्य कीमती सामान समेत पांच लाख रुपये से अधिक की संपत्ति ले उड़े। घर में मौजूद संध्या देवी ने बताया कि जिस कमरे में वह सो रही थीं, चोरों ने उसे बाहर से बंद कर दिया था। थानाध्यक्ष प्रिंस राज ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी तक लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चोरी कब हुई?
चोरी बुधवार रात हुई।
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