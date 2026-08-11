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Chapra News: कदना बाजार में सड़क पर खड़े भारी वाहन बन रहे हादसे का कारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: गड़खा-मानपुर रोड पर कदना बाजार के कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण के कारण भारी वाहनों की उपस्थिति से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पिछले सप्ताह एक राहगीर डंपर की चपेट में आया, जिससे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पार्किंग पर रोक लगाने की मांग की है।

Chapra News: कदना बाजार में सड़क पर खड़े भारी वाहन बन रहे हादसे का कारण

Chapra News: • गड़खा-मानपुर रोड पर कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण में लगे डंपर व अन्य वाहन खड़े रहने से बढ़ी परेशानी • पिछले सप्ताह डंपर की चपेट में आने से राहगीर रंजीत कुमार सिंह हुए थे गंभीर रूप से घायल • रात में सड़क किनारे खड़े वाहनों से बाइक सवारों को सबसे अधिक खतरा 2 - गड़खा-मानपुर रोड पर कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे भारी वाहन के खड़े होने से उत्पन्न हुई जाम की स्थिति गड़खा, एक संवाददाता।

सड़क निर्माण से उत्पन्न समस्याएँ

गड़खा-मानपुर रोड पर कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे भारी वाहन राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क निर्माण कार्य के लिए आने वाले डंपर व अन्य भारी वाहन सुबह से लेकर देर रात तक सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे सड़क पर आवागमन के लिए जगह कम पड़ जाती है। वाहनों के बीच से होकर गुजरने के दौरान बाइक सवारों और राहगीरों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त स्थान पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार भारी वाहनों को सड़क के काफी हिस्से में खड़ा कर दिया जाता है। इससे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। व्यस्त समय में स्थिति और गंभीर हो जाती है। छोटे वाहन चालकों को भारी वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है। पिछले सप्ताह इसी स्थान के पास डंपर की चपेट में आने से एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल रंजीत कुमार सिंह गड़खा से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य के लिए खड़े डंपर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण जरूरी है लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर भारी वाहनों को सड़क किनारे घंटों खड़ा रखना उचित नहीं है। रात के समय पर्याप्त रोशनी और चेतावनी संकेत नहीं होने के कारण खतरा और बढ़ जाता है। खासकर बाइक सवारों को अचानक सामने आए खड़े वाहन से बचने में परेशानी होती है। लोगों ने प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसी से सड़क किनारे भारी वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने, वाहनों के लिए अलग स्थान निर्धारित करने तथा निर्माण स्थल पर बैरिकेडिंग व पर्याप्त संकेतक लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

सामान्य प्रश्न

गड़खा-मानपुर रोड पर दुर्घटना क्यों हुई?
गड़खा-मानपुर रोड पर सड़क निर्माण कार्य में लगे डंपर की चपेट में आने से एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हुआ।
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