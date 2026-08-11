Chapra News: कदना बाजार में सड़क पर खड़े भारी वाहन बन रहे हादसे का कारण

Chapra News: • गड़खा-मानपुर रोड पर कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण में लगे डंपर व अन्य वाहन खड़े रहने से बढ़ी परेशानी • पिछले सप्ताह डंपर की चपेट में आने से राहगीर रंजीत कुमार सिंह हुए थे गंभीर रूप से घायल • रात में सड़क किनारे खड़े वाहनों से बाइक सवारों को सबसे अधिक खतरा 2 - गड़खा-मानपुर रोड पर कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे भारी वाहन के खड़े होने से उत्पन्न हुई जाम की स्थिति गड़खा, एक संवाददाता।

सड़क निर्माण से उत्पन्न समस्याएँ

गड़खा-मानपुर रोड पर कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे भारी वाहन राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क निर्माण कार्य के लिए आने वाले डंपर व अन्य भारी वाहन सुबह से लेकर देर रात तक सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे सड़क पर आवागमन के लिए जगह कम पड़ जाती है। वाहनों के बीच से होकर गुजरने के दौरान बाइक सवारों और राहगीरों को दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त स्थान पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार भारी वाहनों को सड़क के काफी हिस्से में खड़ा कर दिया जाता है। इससे दोनों ओर से आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। व्यस्त समय में स्थिति और गंभीर हो जाती है। छोटे वाहन चालकों को भारी वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है। पिछले सप्ताह इसी स्थान के पास डंपर की चपेट में आने से एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल रंजीत कुमार सिंह गड़खा से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कदना बाजार स्थित कोल्ड स्टोर के पास सड़क निर्माण कार्य के लिए खड़े डंपर की चपेट में आ गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।