Chapra News: आरडीडीई ने माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा की
Chapra News: सारण जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक राजकीय जिला स्कूल, छपरा में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसमें प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश भी दिए गए।
Chapra News: प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक का विवरण
छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सारण जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को राजकीय जिला स्कूल, छपरा के सभागार में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई), सारण प्रमंडल, छपरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता) मीनू कुमारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बैठक दो पालियों में आयोजित हुई। प्रथम पाली में मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया, जबकि दूसरी पाली में छपरा सदर अनुमंडल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए।
प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स
बैठक के दौरान प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विद्यालयों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आरडीडीई ने विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों, नामांकन, परीक्षा व्यवस्था, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। आवश्यक मामलों में प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक के सफल आयोजन के लिए राजकीय जिला स्कूल, छपरा में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित की गई थीं। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई। समीक्षा बैठक में विद्यालयों के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।
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