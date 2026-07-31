Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: आरडीडीई ने माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: सारण जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक राजकीय जिला स्कूल, छपरा में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसमें प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश भी दिए गए।

Chapra News: आरडीडीई ने माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा की

Chapra News: प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक में शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा

बैठक का विवरण

छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सारण जिले के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की समीक्षात्मक बैठक शुक्रवार को राजकीय जिला स्कूल, छपरा के सभागार में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई), सारण प्रमंडल, छपरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विद्यालयों के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/साक्षरता) मीनू कुमारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बैठक दो पालियों में आयोजित हुई। प्रथम पाली में मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया, जबकि दूसरी पाली में छपरा सदर अनुमंडल के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल हुए।

प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स

बैठक के दौरान प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विद्यालयों से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आरडीडीई ने विद्यालयों के संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों, नामांकन, परीक्षा व्यवस्था, विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत सुविधाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। आवश्यक मामलों में प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश भी दिए गए। बैठक के सफल आयोजन के लिए राजकीय जिला स्कूल, छपरा में आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व से सुनिश्चित की गई थीं। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई। समीक्षा बैठक में विद्यालयों के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक कब आयोजित की गई थी?
बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।