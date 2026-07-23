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Chapra News: सेवानिवृत्त शिक्षक गोरखनाथ सिंह के निधन पर शिक्षा जगत में शोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: भेल्दी। कटसा पंचायत स्थित रामचक गांव निवासी 95 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक गोरखनाथ सिंह का निधन हो गया। उनके निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। साथ ही मढ़ौरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 60 हजार रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है।

Chapra News: सेवानिवृत्त शिक्षक गोरखनाथ सिंह के निधन पर शिक्षा जगत में शोक

Chapra News: भेल्दी। अमनौर प्रखंड की कटसा पंचायत स्थित रामचक गांव निवासी व सेवानिवृत्त शिक्षक गोरखनाथ सिंह (95) का गुरुवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे छपरा हिन्दुस्तान कार्यालय के पत्रकार प्रवीण कुमार के दादा थे। अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके निधन को शिक्षा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। ग्रामीणों ने उन्हें सरल, अनुशासित और शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के रूप में याद किया।

मढ़ौरा थाना क्षेत्र में अवैध निकासी

खाते से 60 हजार की अवैध निकासी, थाने में शिकायत मढ़ौरा, एक संवाददाता। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के आटा गांव निवासी एक व्यक्ति के पंजाब नेशनल बैंक खाते से आधार आधारित फिंगर प्रमाणीकरण के माध्यम से 60 हजार रुपये की कथित अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर मढ़ौरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित राजबली सिंह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि 23 मई से 23 जून के बीच अज्ञात व्यक्ति ने छह अलग-अलग बार में उनके बैंक खाते से कुल 60 हजार रुपये निकाल लिए। उन्होंने बताया कि निकासी की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। बैंक खाते का विवरण देखने पर अवैध निकासी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तत्काल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस बैंक से लेन-देन का विवरण और निकासी से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है।

भूमि विवाद में मारपीट

भूमि विवाद में मारपीट, तीन महिलाओं समेत चार घायल तरैया । थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में तीन महिलाओं सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गलिमापुर निवासी डोमन राउत व निभा कुमारी, पचभिंडा निवासी जनिला देवी तथा सहनेवाजपुर निवासी सजबुन खातून शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सामान्य प्रश्न

गोरखनाथ सिंह की उम्र कितनी थी?
गोरखनाथ सिंह 95 वर्ष के थे।
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