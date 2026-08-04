Chapra News: घर में छापेमारी, 1,564 लीटर स्प्रिट व अंग्रेजी शराब बरामद; दो गिरफ्तार
Chapra News: तरैया । स्थानीय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पचड़ौर दलित बस्ती स्थित मुन्ना मांझी के पुराने घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 78 प्लास्टिक के डिब्बों में रखी...
Chapra News: तरैया । स्थानीय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पचड़ौर दलित बस्ती स्थित मुन्ना मांझी के पुराने घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 78 प्लास्टिक के डिब्बों में रखी 1,564 लीटर स्प्रिट तथा 180 एमएल की ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब के छह पाउच जब्त किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे शराब धंधेबाज विजय पासवान और राजू मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुन्ना पासवान फरार हो गया। इस मामले में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।
अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने किया। सामुदायिक शौचालय से 865 लीटर स्प्रिट बरामद, एक गिरफ्तार तरैया । थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पचड़ौर गांव स्थित सामुदायिक शौचालय में छापेमारी कर 43 प्लास्टिक के डिब्बों में छिपाकर रखी 865 लीटर स्प्रिट बरामद की। इस संबंध में शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं फरीदनपुर गांव में छापेमारी के दौरान दो लीटर स्प्रिट बरामद कर शराब धंधेबाज लालबाबू नट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।