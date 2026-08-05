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Chapra News: पांच दिनों से एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं, मरीज परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: तरैया में पिछले पांच दिनों से एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण पागल सियार और कुत्तों के हमले बढ़ गए हैं। चांदपुरा गांव के जाकिर हुसैन के बेटे की सियार के काटने से मौत हो गई। लोग महंगे दामों पर वैक्सीन खरीदने को मजबूर हैं, जिससे नाराजगी बढ़ रही है।

Chapra News: पांच दिनों से एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं, मरीज परेशान

Chapra News: तरैया । तरैया रेफरल अस्पताल में पिछले पांच दिनों से एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इधर क्षेत्र में पागल सियार और कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। एक सप्ताह पहले चांदपुरा गांव निवासी जाकिर हुसैन के चार वर्षीय पुत्र मोहम्मद शोहैल की सियार के काटने से मौत हो चुकी है। वहीं चंचलिया दियारा, हसनपुर बनिया, गवंदरी, छपिया, राजधानी, भलुआ शंकरडीह और पचड़ौर सहित कई गांवों में पागल सियार के हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने से पीड़ितों को बाजार से महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीदना पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है।

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दो लीटर स्प्रिट बरामद, प्राथमिकी दर्ज तरैया । थाना क्षेत्र के फरीदनपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर लालबाबू नट के घर के पीछे झाड़ी में छिपाकर रखा दो लीटर स्प्रिट बरामद किया। इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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