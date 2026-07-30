Chapra News: तरैया रेफरल अस्पताल को मिली पांच वायल एंटी रैबीज वैक्सीन
Chapra News: तरैया रेफरल अस्पताल को एंटी रैबीज वैक्सीन की पांच वायल मिली, जिससे पांच मरीजों को टीका लगा। हालांकि, सीमित वैक्सीनेशन के कारण कई मरीज बिना टीका लौट गए। अस्पताल ने बताया कि अगली खुराक तब प्राप्त होगी जब जिला से वैक्सीन उपलब्ध होगी।
Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। तरैया रेफरल अस्पताल को एंटी रैबीज वैक्सीन की पांच वायल उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे पांच पीड़ितों को टीका लगाया गया। हालांकि वैक्सीन की सीमित उपलब्धता के कारण दर्जनों मरीजों को बिना टीका लिए ही निराश होकर घर लौटना पड़ा। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि प्राप्त पांचों वायल का उपयोग मरीजों को टीका लगाने में कर लिया गया है। अब अगले चरण में जिला से वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद ही अन्य मरीजों को टीका लगाया जा सकेगा।
समरसता संकल्प अभियान के तहत सम्मान
डोरीगंज, एक संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत गुरुवार को चिरांद स्थित रशिक शिरोमणि मंदिर (अयोध्या मठिया) के पुजारी बबुआ जी महाराज को सम्मानित किया गया। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हरेश्वर सिंह ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बबुआ जी महाराज को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास ने समरसता, समानता और सामाजिक न्याय का जो संदेश दिया, वह आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर अरविंद सिंह, श्याम बहादुर सिंह, जयप्रकाश सिंह, उज्ज्वल कुमार, राशेश्वर सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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