Chapra News: एसएसपी ने की जनसुनवाई, फरियादियों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश

Chapra News: छपरा में, एसएसपी विनीत कुमार ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। नागरिकों ने विभिन्न समस्याएं जैसे भूमि विवाद, मारपीट, और धोखाधड़ी की शिकायतें सुनाईं। एसएसपी ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया और नागरिकों से बिना भय के शिकायतें दर्ज कराने की अपील की।

Chapra News: छपरा, हमारे संवाददाता l सारण के एसएसपी ने मंगलवार को पुलिस कार्यालय मे जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी-अपनी शिकायतें और समस्याएं एसएसपी विनीत कुमार के समक्ष रखीं। सभी मामलों को गंभीरता से सुनने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिकायतों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई की शिकायतें जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, धोखाधड़ी, पुलिस कार्रवाई से संबंधित शिकायतें तथा अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षण कर कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम लोगों और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें बिना किसी भय या संकोच के पुलिस कार्यालय में दर्ज कराएं, ताकि उनका विधिसम्मत समाधान किया जा सके। पुलिस प्रशासन ने बताया कि पुलिस कार्यालय, छपरा में प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक नियमित रूप से भौतिक जनसुनवाई आयोजित की जाती है।

रैंडम वाहन जांच अभियान जिले में रैंडम वाहन जांच अभियान, डिक्की से लेकर संदिग्ध लोगों तक की हुई जांच छपरा हमारे संवाददाता। जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से सारण पुलिस ने मंगलवार को सभी थाना क्षेत्रों में रैंडम वाहन जांच अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर वाहनों को रोककर उनकी जांच की। अभियान के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी विशेष नजर रखी। वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने बाइक, कार और अन्य वाहनों की डिक्की खुलवाकर जांच की। इसके अलावा वाहनों में रखे सामान और कागजात की भी जांच की गई। पुलिस ने संदिग्ध नजर आने वाले लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की और उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। जांच के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिले, इसके लिए पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ जांच करते नजर आए। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाइक सवारों की भी जांच की गई। हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वाले लोगों को भी पुलिस ने रोककर वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात की जांच की।