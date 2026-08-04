Chapra News: परसा-भेल्दी सड़क पर लटकी बांस की डालियां बनीं राहगीरों के लिए खतरा

Chapra News: पेज चार की बॉटम रोड के प्रवेश द्वार पर बारिश के पानी से होकर गुजरते राहगीर परसा, एक संवाददाता। परसा-भेल्दी मुख्य सड़क पर परसा मथुरा के समीप सड़क पर बांस के पेड़ों की लटकी डालियां राहगीरों के लिए...

Chapra News: पेज चार की बॉटम फोटो- 8 परसा-भेल्दी मुख्य सड़क पर परसा मथुरा में बीच सड़क पर लटके बांस की डालियों से आवागमन में परेशानी 3 - एकमा स्टेशन रोड के प्रवेश द्वार पर बारिश के पानी से होकर गुजरते राहगीर परसा, एक संवाददाता।

सड़क पर बांस की डालियों की समस्या परसा-भेल्दी मुख्य सड़क पर परसा मथुरा के समीप सड़क पर बांस के पेड़ों की लटकी डालियां राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। सड़क के ऊपर तक फैली इन डालियों के कारण बाइक, साइकिल एवं अन्य छोटे वाहनों से आने-जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों का कहना है कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन बकसंडा, बनकेरवा, भगवानपुर, चांदपुरा एवं शोभे परसा सहित कई गांवों के लोग आवागमन करते हैं।वहीं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी ट्यूशन, कोचिंग तथा उच्च विद्यालय परसा आने-जाने के लिए इसी सड़क का उपयोग करते हैं। सड़क पर झुकी बांस की डालियों के कारण उन्हें विशेष रूप से परेशानी झेलनी पड़ रही है। शोभे परसा निवासी विशाल सिंह, अमर सिंह, टुनटुन सिंह, अनिल सिंह, सुनील सिंह, सुरेन्द्र सिंह तथा चांदपुरा निवासी सुमन सिंह सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि कई दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन न तो जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान दिया है और न ही संबंधित अधिकारियों ने कोई पहल की है।ग्रामीणों ने दुर्घटना की आशंका जताते हुए सड़क से बांस की लटकी डालियों को तत्काल हटाने की मांग की है।

एकमा स्टेशन रोड पर जलजमाव एकमा। लगातार तीन चार दिनों से हो रही बारिश ने एकमा नगर पंचायत की जलनिकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। एकमा रेलवे स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग स्टेशन रोड के प्रवेश द्वार पर बारिश का पानी जमा होने से यात्रियों, राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जलभराव के कारण लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का भी खतरा बना हुआ है। शनिवार से सोमवार तक हुई लगातार बारिश के कारण स्टेशन रोड के प्रवेश द्वार पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नगर का सबसे व्यस्त मार्ग है, जहां प्रतिदिन हजारों लोग रेलवे स्टेशन आने-जाने के लिए गुजरते हैं। इसके बावजूद जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर वर्ष बरसात में सड़क पर पानी जमा हो जाता है और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत प्रशासन से स्टेशन रोड के प्रवेश द्वार पर जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराने तथा जलजमाव से शीघ्र राहत दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो लगातार बारिश के दौरान समस्या और गंभीर हो सकती है तथा यात्रियों व स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती जाएगी।