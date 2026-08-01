Chapra News: जनता दरबार में भूमि विवाद के मामले का निष्पादन

Chapra News: एकमा। एकमा अंचल कार्यालय में शनिवार को अंचलाधिकारी रविशेखर की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान अंचल क्षेत्र से भूमि विवाद से संबंधित दो आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें एक मामले का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि दूसरे मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया। जनता दरबार में एकमा थाना के एसआई मुकेश कुमार, कार्यालय लिपिक अभिनंदन तिवारी एवं संजीत कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे।

शराब मामले की गिरफ्तारी

शराब मामले में फरार आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा जेल इसुआपुर, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के गोगोई गांव से पुलिस ने पूर्व के शराब मामले में वांछित एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपित जयकिशोर प्रसाद के पुत्र गोलू कुमार है। पुलिस ने उसे शुक्रवार की शाम उसके घर से गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शनिवार को उसे छपरा मंडल कारा भेज दिया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित पूर्व से दर्ज शराब कांड में फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया और थाना में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में छपरा जेल भेज दिया गया।