Chapra News: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 64 लोगों की समस्याएं

Chapra News: छपरा में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जनता दरबार में 64 शिकायतों की सुनवाई की और अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस दौरान 17 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत मामलों पर भी सुनवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने भूमि विवाद को लेकर सजग रहने की अपील की।

Chapra News: त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश लोक शिकायत के 17 मामलों की भी सुनवाई छपरा, नगर प्रतिनिधि। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर सारण जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 64 लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में सबसे अधिक मामले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े रहे।

दूसरा मामला इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों पर भी डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों का त्वरित व पारदर्शी निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दायर द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की। इस दौरान कुल 17 मामलों पर विचार किया गया। इनमें 10 मामलों का अंतिम रूप से निष्पादन करते हुए आदेश पारित किया गया, जबकि सात मामलों में आवश्यक अभिलेख व पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित लोक प्राधिकार को अगली निर्धारित तिथि पर पूर्ण प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद जमीन खरीदें, विवाद नहीं : सीनियर एसपी छपरा, हमारे संवाददाता। सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे करीब 100 फरियादियों की समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, लंबित पुलिस कार्रवाई और कथित झूठे मुकदमे से जुड़े रहे। सीनियर एसपी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि जमीन खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल अवश्य करें। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर पहले से कोई न्यायालयीन विवाद, मुकदमा या स्वामित्व संबंधी विवाद चल रहा हो, ऐसी भूमि की खरीदारी से बचना चाहिए। बिना सत्यापन के जमीन खरीदने से बाद में लंबे समय तक कानूनी विवाद और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनता दरबार में पहुंचे प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना गया। सीनियर एसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।