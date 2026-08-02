Chapra News: जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित

Chapra News: फोटो 2 - रविवार को साहेबगंज स्थित दारुल उलूम नईमिया जामा मस्जिद में जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में भाग लेते मौलाना नेसार अहमद मिस्बाही, प्रिंसिपल मौलाना हामिद रजा, कारी रेयाजुद्दीन व अन्य। छपरा, एक संवाददाता। जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर रविवार को मर्कजी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नईमिया, जामा मस्जिद, साहेबगंज में आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 अगस्त को आयोजित होने वाले जलसे को ऐतिहासिक एवं भव्य बनाया जाएगा, जबकि सभी कार्यक्रम सादगी, सौम्यता और अनुशासन के साथ संपन्न कराए जाएंगे। समिति के मौलाना नेसार अहमद मिस्बाही, प्रिंसिपल मौलाना हामिद रजा, कारी रेयाजुद्दीन, मुर्शिद आलम अमजदी, राहतुन नईम, अजमेरी नईम, वजीर अहमद तथा फैयाज आलम ने बताया कि जलसे में देश के प्रसिद्ध उलेमा, प्रवचनकर्ता एवं शायर-ए-इस्लाम को आमंत्रित किया जाएगा।