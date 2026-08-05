Chapra News: स्वतंत्रता दिवस पर मढ़ौरा में मार्चपास्ट और फैंसी फुटबॉल मैच

Chapra News: एसडीओ की अध्यक्षता में तैयारी समिति की बैठक प्रभात फेरी, झंडोत्तोलन और परेड की तैयारियों को लेकर लिए गए कई अहम निर्णय फोटो - 16 मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बुधवार को हुई स्वतंत्रता दिवस समारोह तैयारी समिति की बैठक में शामिल अधिकारी व गणमान्य लोग मढ़ौरा। एक संवाददाता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मढ़ौरा अनुमंडल मुख्यालय में इस वर्ष भी भव्य राजकीय समारोह का आयोजन थाना मैदान में किया जाएगा।

तैयारी समिति की बैठक

बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी निधि राज की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित स्वतंत्रता दिवस तैयारी समिति की बैठक में समारोह की रूपरेखा तय करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त को राजकीय समारोह में झंडोत्तोलन के बाद विभिन्न विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों की परेड टुकड़ियों द्वारा आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं प्रशासन और आमजन के बीच आपसी सौहार्द एवं सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपराह्न में प्रशासन और पब्लिक के बीच फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया जाएगा। समिति ने तय किया कि स्वतंत्रता दिवस की सुबह छह बजे से विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों एवं अन्य निर्धारित स्थलों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। बैठक में राजकीय समारोह स्थल तथा अन्य झंडोत्तोलन स्थलों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी नगर पंचायत मढ़ौरा को सौंपी गई। वहीं परेड में भाग लेने वाली विभिन्न टुकड़ियों के प्रशिक्षण एवं तैयारियों की जिम्मेदारी मढ़ौरा थानाध्यक्ष तथा डीएसपी को दी गई। बैठक में एसडीओ निधि राज, डीएसपी सविंदर कुमार दास, विधायक प्रतिनिधि अनिल सिंह, कांग्रेस नेता लाल बाबू गिरी, जदयू प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।