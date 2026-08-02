Chapra News: मढ़ौरा चीनी मिल पर सियासत हुई तेज, मिल को तरैया ले जाने की लगी होड़

Chapra News: मढ़ौरा चीनी मिल पर सियासत हुई तेज, मिल को तरैया ले जाने की लगी होड़
Chapra News: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना के लिए तरैया अंचल की भूमि को प्राथमिकता देने से मढ़ौरा और तरैया में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मढ़ौरा विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि चीनी मिल तरैया में स्थानांतरित हुई, तो आंदोलन होगा। समर्थक इसे समर्पित संघर्ष का परिणाम मानते हैं।
Chapra News: मढ़ौरा विधायक ने दी आंदोलन की चेतावनी, शैलेन्द्र प्रताप समर्थकों ने बताया लंबे संघर्ष की जीत, भाजपा विधायक बोले: पूरे क्षेत्र को मिलेगा लाभ मढ़ौरा, एक संवाददाता। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना के लिए तरैया अंचल की भूमि को प्राथमिकता देते हुए प्रस्ताव मांगे जाने संबंधी एक पत्र जारी होने के बाद मढ़ौरा और तरैया में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और मढ़ौरा चीनी मिल को तरैया ले जाने की होड़ शुरू हो गई है। एक ओर तरैया में इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं मढ़ौरा में इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष में खुलकर सामने आ गए हैं।
मढ़ौरा विधायक की चेतावनी
मढ़ौरा विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मढ़ौरा चीनी मिल को मढ़ौरा में स्थापित करने की बजाय तरैया में स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया तो किसान, मजदूर और आम जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक उद्योग का मामला नहीं, बल्कि मढ़ौरा की ऐतिहासिक पहचान और यहां के हजारों परिवारों की भावनाओं से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मढ़ौरा की पहचान मिटाने की किसी भी कोशिश का जोरदार विरोध किया जाएगा।
समर्थकों का संघर्ष
दूसरी ओर, तरैया के राजद नेता और मढ़ौरा चीनी मिल संघर्ष समिति के शैलेन्द्र प्रताप सिंह के समर्थक इसे उनके वर्षों के संघर्ष का परिणाम बता रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने समय-समय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर चीनी मिल चालू कराने की मांग उठाई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद विभाग द्वारा तरैया में भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू होना उसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
भाजपा विधायक का बयान
तरैया के भाजपा विधायक जनक सिंह ने कहा कि यदि चीनी मिल तरैया में स्थापित होती है तो इसका लाभ केवल तरैया ही नहीं, बल्कि मढ़ौरा और आसपास के प्रखंडों के किसानों एवं मजदूरों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
विभागीय पत्र जारी होने के बाद शैलेन्द्र प्रताप सिंह को उनके समर्थकों द्वारा लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। अमरनाथ सिंह, विनोद मांझी, अखिलेश यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष अलाउद्दीन कादरी, अरविंद कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष नागेन्द्र राय, विपिन सिंह, अमेरिका कुशवाहा और जसवंत सिंह सहित अन्य समर्थकों ने शैलेन्द्र प्रताप को बधाई देते हुए कहा कि चीनी मिल की स्थापना से गन्ना किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। फिलहाल विभागीय पहल के बाद यह मुद्दा विकास से अधिक राजनीतिक और जनभावनाओं का केंद्र बन गया है। -
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