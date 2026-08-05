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Chapra News: अवैध खनन के मामले में बालू लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: परसा में अवैध खनन मामले में पुलिस ने दारोगा राय चौक के पास लाल बालू लदे एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक चालक मनोज राय को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। खान निरीक्षक ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और बाद में उसे जेल भेज दिया।

Chapra News: अवैध खनन के मामले में बालू लदा ट्रक जब्त, चालक गिरफ्तार

Chapra News: परसा । अवैध खनन के मामले में स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दारोगा राय चौक के समीप से लाल बालू लदे एक ट्रक को जब्त किया है। मामले में खान निरीक्षक द्वारा ट्रक चालक के खिलाफ अवैध खनन से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि जांच के दौरान दारोगा राय चौक के पास लाल बालू लदा ट्रक पकड़ा गया। ट्रक को जब्त करने के साथ ही चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। गिरफ्तार चालक की पहचान वैशाली जिले के मनोज राय के रूप में हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की।

इसके बाद बुधवार की दोपहर बाद चालक मनोज राय को जेल भेज दिया।

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