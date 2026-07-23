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Chapra News: बोलेरो से 86.22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दाउदपुर थाना पुलिस ने शीतलपुर बाजार के समीप 86.22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, और वाहन चालक को गिरफ्तार किया। एक युवती का अपहरण भी किया गया, जिसमें तीन लोगों को नामजद किया गया। इसुआपुर में पावर सब-स्टेशन के मेंटेनेंस के कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

Chapra News: बोलेरो से 86.22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। दाउदपुर थाना पुलिस ने गुरुवार को शीतलपुर बाजार के समीप बोलेरो से 86.22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने वाहन चालक थाना क्षेत्र के विशुनपुरा कला गांव राहुल कुमार राम को गिरफ्तार कर बोलेरो जब्त कर लिया। थानाध्यक्ष निर्भय कुमार ने यह जानकारी दी।

अपहरण की घटना

शौच करने गई युवती का अपहरण , प्राथमिकी दर्ज तरैया । थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच करने गई युवती का अपहरण कर लिया गया। अपहृता के पिता ने स्थानीय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर चरिहरा गांव के युवक विनोद कुमार साह को नामजद किया है। अपहरण की साजिश रचने में सरेया रत्नाकर के मुन्ना साह,सुनीता देवी को भी नामजद किया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बिजली आपूर्ति प्रभावित

इसुआपुर के पिपरहियां और टाउन फीडर की बिजली आज रहेगी बाधित इसुआपुर, एक संवाददाता। पावर सब-स्टेशन इसुआपुर से संचालित पिपरहियां और टाउन फीडर क्षेत्र में शुक्रवार को 10 दिन से 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कम्पनी द्वारा 132 केवी लाइन के निर्धारित मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य के कारण यह अस्थायी कटौती की जाएगी। विद्युत कनीय अभियंता मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि रख-रखाव कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इससे डटरा पुरसौली, पिपरहियां,सुम्हां,रामचौरा, इसुआपुर ,आतानगर, नागराज, सतासी,अचितपुर,लौवां क्षेत्र के कई गांवों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दाउदपुर थाना पुलिस ने कितनी शराब बरामद की?
दाउदपुर थाना पुलिस ने 86.22 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की।
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