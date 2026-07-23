Chapra News: मढ़ौरा थाना का एसएसपी ने किया निरीक्षण
Chapra News: मढ़ौरा में वरीय पुलिस अधीक्षक ने थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों की जांच, लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने और लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
Chapra News: अभिलेखों की जांच कर दिए कई आवश्यक निर्देश लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर दिया जोर मढ़ौरा। एक संवाददाता सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक ने बुधवार की शाम को मढ़ौरा थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय कक्ष, हाजत, मालखाना तथा अन्य शाखाओं का गहन अवलोकन किया। इस दौरान थाना में संधारित विभिन्न अभिलेखों की भी बारीकी से जांच की गई और उन्हें व्यवस्थित व अद्यतन रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौराननिरीक्षण के क्रम में एसएसपी ने थाना दैनिक, आगंतुक पंजी, कांड अभिलेख, मालखाना रजिस्टर सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया। उन्होंने अभिलेखों के नियमित संधारण व अद्यतन रखने पर विशेष बल देते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसएसपी ने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, न्यायालय से निर्गत वारंटों के त्वरित तामिला तथा अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने पर भी जोर दिया।
साफ-सफाई और शिकायतों का निस्तारणवरीय पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के नियमित रखरखाव तथा आम लोगों की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों से कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, अनुशासन और सतर्कता के साथ करने की अपील की, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का वातावरण कायम रहे और विधि-व्यवस्था का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके। --
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