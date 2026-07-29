Chapra News: जनसुनवाई में 70 से अधिक फरियादियों की सुनी गई फरियाद

Chapra News: जमीन विवाद और मारपीट के मामले रहे सबसे अधिकरिक विवाद तथा पुलिस कार्रवाई से संबंधित रहे। जनसुनवाई के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना अध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निष्पक्ष, त्वरित एवं...

Chapra News: जमीन विवाद और मारपीट के मामले रहे सबसे अधिक फोटो 6 जनसुनवाई करते सीनियर एसपी विनीत कुमार छपरा, हमारे संवाददाता l पुलिस कार्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान 70 से अधिक फरियादियों की समस्याएं एसएसपी विनीत कुमार ने सुनीं। शिकायतों में सबसे अधिक मामले जमीन विवाद, मारपीट, गिरफ्तारी, पारिवारिक विवाद तथा पुलिस कार्रवाई से संबंधित रहे। जनसुनवाई के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना अध्यक्षों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निष्पक्ष, त्वरित एवं नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान पुलिस की प्राथमिकता है तथा किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष तरीके से निस्तारण कराया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर सभी पक्षों को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पुलिस कार्यालय में नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित की जाती है।

वाहन चेकिंग अभियान में 31 वाहनों से 30 हजार से अधिक जुर्माना वसूला छपरा हमारे संवाददाता। पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर जिलेभर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन जांच की गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 वाहनों से कुल ₹30,500 जुर्माना वसूला गया। पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के कागजात, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों की जांच की। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की।

बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की हुई रैंडम जांच संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ; पुलिस ने बढ़ाई चौकसी छपरा हमारे संवाददाता l जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को सारण पुलिस ने सभी प्रमुख बैंकों में रैंडम सुरक्षा जांच अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बैंक परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरों की कार्यस्थिति तथा आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बैंक में मौजूद ग्राहकों से भी पुलिस ने पूछताछ की। जिन लोगों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं, उनसे पहचान, बैंक आने का उद्देश्य तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ली गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि किसी भी आपराधिक घटना, ठगी, लूट या अन्य वारदात को समय रहते रोका जा सके। पुलिस टीमों ने बैंक प्रबंधकों और सुरक्षा कर्मियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हें बैंक परिसर में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, सीसीटीवी कैमरों को हमेशा चालू रखने, अलार्म सिस्टम की नियमित जांच करने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय थाना को देने को कहा गया। साथ ही बैंक के बाहर अनावश्यक रूप से खड़े लोगों पर भी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया.