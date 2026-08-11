Chapra News: बीडीसी की बैठक में योजनाओं पर चर्चा

Chapra News: मकेर। बीडीसी की बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसुआपुर में पुलिस ने शराब के दो धंधेबाजों को पकड़ा। एकमा में पांच साल पुराने अपहरण मामले के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यू मांझी स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मांग उठी।

Chapra News: मकेर। प्रखंड सभागार में मंगलवार को बीडीसी की बैठक प्रमुख अभिषेक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा हुई। मसलन जनवितरण प्रणाली, ई श्रम कार्ड, शिक्षा सहित विभिन्न योजनाओं पर सदस्यों ने राय रखी। कई योजनाएं पारित की गईं। बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से सदस्य नाराज दिखे और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवांगी कुमारी, अंचलाधिकारी निर्मला कुमारी, समिति सदस्य संगीता कुमारी,पुण्यकाल महतो , गुड्डू सिंह सहित अनेक समिति सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे ।

इसुआपुर में पुलिस की कार्रवाई इसुआपुर पुलिस ने शराब के दो धंधेबाजों को गिरफ्तार कर भेजा जेल इसुआपुर । स्थानीय थाना क्षेत्र के इसुआपुर गांव में सोमवार की देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर स्पिरिट के साथ दो शराब धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान इसुआपुर गांव निवासी दीप रंजन उर्फ हगना और विशुनपुरा गांव निवासी अशोक सिंह के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार को दोनों को न्यायिक हिरासत में छपरा जेल भेज दिया गया।

एकमा में अपहरण के आरोपी की गिरफ्तारी पांच साल पुराने अपहरण कांड का नामजद आरोपी सीवान से गिरफ्तार एकमा। एकमा थाना पुलिस ने करीब पांच साल पुराने अपहरण कांड के नामजद आरोपी को सीवान जिले से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी जीबीनगर थाना क्षेत्र के शेख मुहल्ला निवासी मुन्ना मियां का पुत्र सालिम मियां है। यह कार्रवाई एकमा में दर्ज मामले में की गई। थानाध्यक्ष रामबालक यादव ने बताया कि परसागढ़ हथिया टोला से शादी की नीयत से एक युवती के अपहरण के आरोप में उसकी मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी।

न्यू मांझी स्टेशन पर ठहराव की मांग न्यू मांझी स्टेशन पर सद्भावना एक्सप्रेस के ठहराव की मांग तेज दाउदपुर (मांझी)। छपरा-बलिया रेलखंड स्थित न्यू मांझी रेलवे स्टेशन पर रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस के ठहराव की मांग स्थानीय लोगों ने उठाई है। उनका कहना है कि स्टेशन पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं, लेकिन दिल्ली जाने के लिए यहां से किसी एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कौरुधौरु पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि और समाजसेवी उदय शंकर सिंह ने बताया कि न्यू मांझी स्टेशन पर लगभग आधा दर्जन सवारी ट्रेनों का ठहराव है। एक्सप्रेस ट्रेनों में केवल उत्सर्ग एक्सप्रेस रुकती है, जो छपरा जंक्शन से फर्रुखाबाद तक संचालित होती है। दिल्ली के लिए सीधे जाने वाली किसी ट्रेन के नहीं रुकने से यात्रियों को पहले छपरा या अन्य स्टेशनों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त खर्च होता है।