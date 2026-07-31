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Chapra News: गड़खा में स्मैक के कारोबार का भंडाफोड़, दो महिलाएं गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: 60 हजार से अधिक नकद, स्मैक और पॉश मशीन बरामदके से 40 पुड़िया स्मैक, एक पॉश मशीन और 60,490 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस मामले में एएसआई चंदन कुमार के बयान पर गड़खा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।...

Chapra News: गड़खा में स्मैक के कारोबार का भंडाफोड़, दो महिलाएं गिरफ्तार

Chapra News: 60 हजार से अधिक नकद, स्मैक और पॉश मशीन बरामद मुख्य आरोपित फरार, पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी गड़खा, एक संवाददाता। मीनापुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शुक्रवार को स्मैक के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जबकि गिरोह का मुख्य आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 40 पुड़िया स्मैक, एक पॉश मशीन और 60,490 रुपये नकद बरामद किए हैं।

कार्रवाई का विवरण

इस मामले में एएसआई चंदन कुमार के बयान पर गड़खा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मीनापुर गांव निवासी संजीत कुमार उर्फ पारलेजी व दो अन्य महिलाओं द्वारा अपने घर में स्मैक की बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में छापेमारी की। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि घर में मौजूद पिंकी देवी और राधिका देवी को हिरासत में ले लिया गया।

बरामदगी की जानकारी

तलाशी के दौरान कमरे में रखी मेज की दराज से कागज की 40 पुड़ियों में रखा स्मैक, एक पॉश मशीन और 60,490 रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों महिलाओं ने बताया कि बरामद स्मैक संजीत कुमार कहीं से खरीदकर लाते थे और तीनों मिलकर उसकी पुड़िया बनाकर बिक्री करते थे। पुलिस ने डिजिटल तराजू से तौलने पर लगभग 20.71 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद किया। इसके बाद जब्ती सूची तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

सामान्य प्रश्न

इस छापेमारी में कितनी महिलाएं गिरफ्तार हुईं?
इस छापेमारी में दो महिलाएं गिरफ्तार हुईं।
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