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Chapra News: चोरी के मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: पुलिस ने मुजौना गांव में मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दाउदपुर में एक 16 वर्षीय युवक लापता हो गया, जिसकी खोजबीन की जा रही है। कोपा में शराब पीकर उत्पात मचा रहे युवक को भी गिरफ्तार किया गया।

Chapra News: चोरी के मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Chapra News: परसा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मुजौना गांव में हुई मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

गिरफ्तारी की जानकारी

थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि चोरी की घटना के नामजद आरोपित मुजौना निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर शुक्रवार की दोपहर बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

लापता किशोर की घटनाक्रम

किराना व्यवसायी का पुत्र लापता, परिजनों ने थाने में लगाई गुहार दाउदपुर (मांझी)। दाउदपुर बाजार के एक किराना व्यवसायी का 16 वर्षीय पुत्र गुरुवार की सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने दाउदपुर थाना में आवेदन देकर पुलिस से खोजबीन की मांग की है। लापता किशोर की पहचान दाउदपुर निवासी और किराना व्यवसायी धर्मजीत प्रसाद के पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है व किशोर की तलाश में जुट गई है।

कोपा में शराब पीकर उत्पात

कोपा में शराब पीकर उत्पात मचा रहा युवक गिरफ्तार कोपा। थाना क्षेत्र के कोपा गांव में शराब पीकर उत्पात मचा रहे एक युवक को कोपा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान संतोष कुमार यादव के रूप में हुई है।

नाला निर्माण में अनियमितता

नाला निर्माण में लेवलिंग नहीं होने पर उपमहापौर ने जांच व कार्रवाई की मांग छपरा, एक संवाददाता। छपरा नगर निगम की उपमहापौर रागिनी कुमारी ने वार्ड संख्या 12 में काली मंदिर के सामने भगवान बाजार द्वार पर निर्माणाधीन नाले में अनियमियतता का आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त से जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

उपमहापौर का पत्र

उपमहापौर ने 16 जुलाई को नगर आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि नाला निर्माण के दौरान उचित लेवलिंग किए बिना ही कार्य कराया जा रहा है। इसके कारण रतनपुरा, बैंक कॉलोनी, महिला थाना वभागवत विद्यापीठ स्कूल के आसपास जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि लगभग एक माह पूर्व इस संबंध में नगर निगम के जूनियर इंजीनियर और एसडीओ को भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कार्य की लापरवाही

उनके अनुसार संबंधित अधिकारियों की निगरानी में बिना उचित लेवलिंग के नाला निर्माण कराया जाना कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। उपमहापौर ने नगर आयुक्त से जनहित में नाले की लेवलिंग की तकनीकी जांच कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा करने और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व एजेंसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

जदयू का जिला सचिव मनोनयन

अलबेला राय जदयू के जिला सचिव मनोनीत दरियापुर। प्रखंड के धार्मांगत गांव निवासी अलबेला राय को जनता दल (यू) का जिला सचिव मनोनीत किया गया है। उनका मनोनयन पार्टी के जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद विकल ने किया है। जिलाध्यक्ष ने उन्हें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके मनोनयन पर पूर्व विधायक व जदयू के वरिष्ठ नेता छोटेलाल राय, जिला पार्षद गुड्डू सिंह, प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह, परसा प्रखंड अध्यक्ष लालप्रकाश राय, पूर्व मुखिया पिंटू सिंह, राम प्रवेश राय, रवि कुमार राय, भूटेली राय, विक्रम कुमार सहित अनेक लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

स्वरूप में पूछे जाने वाले प्रश्न

मेज़बान गांव में किसके द्वारा मोबाइल चोरी का मामला दर्ज किया गया?
पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया।
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