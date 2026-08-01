Chapra News: चोरी के मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Chapra News: पुलिस ने मुजौना गांव में मोबाइल चोरी के मामले में सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। पिछले महीने चोरी की घटना के दौरान एक आरोपित को ग्रामीणों ने पकड़ा था। सूरज कुमार अपने साथी के साथ चोरी के मोबाइल लेकर भाग गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की।

Chapra News: परसा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मुजौना गांव में हुई मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि चोरी की घटना के नामजद आरोपित मुजौना निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

चोरी की घटना का विवरण उन्होंने बताया कि पिछले माह 23 जून की रात मुजौना निवासी टुन्नू राउत के घर में चोरी की घटना हुई थी। गृहस्वामी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपित आलोक कुमार को मौके पर पकड़ लिया था, जबकि उसका साथी सूरज कुमार चोरी किए गए दो मोबाइल लेकर फरार हो गया था। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपित ने फरार साथी का नाम और पहचान पुलिस को बताई थी। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। अंततः पुलिस ने सूरज कुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया।