Chapra News: चोरी के मामले में आरोपित गिरफ्तार, भेजा गया जेल
Chapra News: पुलिस ने मुजौना गांव में मोबाइल चोरी के मामले में सूरज कुमार को गिरफ्तार किया। पिछले महीने चोरी की घटना के दौरान एक आरोपित को ग्रामीणों ने पकड़ा था। सूरज कुमार अपने साथी के साथ चोरी के मोबाइल लेकर भाग गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की।
Chapra News: परसा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के मुजौना गांव में हुई मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि चोरी की घटना के नामजद आरोपित मुजौना निवासी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
चोरी की घटना का विवरण
उन्होंने बताया कि पिछले माह 23 जून की रात मुजौना निवासी टुन्नू राउत के घर में चोरी की घटना हुई थी। गृहस्वामी के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक आरोपित आलोक कुमार को मौके पर पकड़ लिया था, जबकि उसका साथी सूरज कुमार चोरी किए गए दो मोबाइल लेकर फरार हो गया था। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपित ने फरार साथी का नाम और पहचान पुलिस को बताई थी। इसके बाद पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। अंततः पुलिस ने सूरज कुमार को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया।
सरस्वती देवी का निधन
चांदपुरा पंचायत की पूर्व मुखिया सरस्वती देवी का निधन हो गया। वह लगभग 85 वर्ष की थीं और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं। पुत्र गोरख राय ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2006 से 2016 तक मुखिया के रूप में पंचायत का नेतृत्व करते हुए कई विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा। शुक्रवार दोपहर बाद आमी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पुत्र भूषण राय ने मुखाग्नि दी। उनके निधन पर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह स्थानीय मुखिया अभय कुमार उर्फ गुड्डू जी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और ग्रामीणों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सरस्वती देवी अपने पीछे पुत्र मुन्ना राय, लालबाबू राय, गोरख राय, भूषण राय, परमेश्वर राय सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं。
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।